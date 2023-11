Fernando Savater, en COPE, antes de la manifestación en contra de la amnistía: "Esto inaugura la resistencia"

A solo dos días después de que Pedro Sánchez haya sido investido como presidente para los próximos cuatro años, siguen sucediéndose las manifestaciones y concentraciones contra el dirigente y contra la amnistía que ha pactado con Junts, entre otros acuerdos. Si el domingo pasado miles de españoles salían a la calle en sus ciudades para protestar contra estos pactos, hoy podemos esperar otra manifestación multitudinaria que rechaza frontalmente la amnistía.

Será en Madrid, en Cibeles a eso de las 12 del mediodía, y a diferencia de la del domingo pasado, será convocada por la sociedad civil y unas cien asociaciones que, con sus diferencias, se han unido para protestar con estos pactos. Quien leerá un manifiesto al cierre de esa manifestación es el filósofo y escritor Fernando Savater, con quien tenemos el placer de hablar este mañana en Fin de Semana.

Porque sí, para él, como para todos los manifestantes, la amnistía supone una ruptura del Estado de Derecho. "Es una impugnación de lo que es el Estado de Derecho, que se enfrentó a una circunstancia muy difícil en el golpe de 2017 y los culpables de ese golpe contra el estado furon llevados al tribunal con todas las garantías y fueron condenados por un tribunal con todas las de la ley y todos los peligros. En este momento, una amnistía es hacer olvidar que ese delito no ha existido nunca" comenzaba diciendo.

"Es decir que todo eso no ha sucedido, no es su problema y no es un delito y que los que hicieron mal fueron los jueces que se tomaron todo el timpo para hacer elo estudio del caso y condenarles. Es decir que el Estado de Derecho no sirve, que lo que nos parecía un delito es un acto virtuoso y que perseguir una conducta delictiva es un abuso, es el mundo al revés" expresaba.

Una ruptura de la igualdad entre los españoles

Para Fernando Savater, la amnistía y los pactos de Sánchez con Junts no solo rompen con el Estado de Derecho, sino que también lo hacen con la igualdad entre los españoles. "Las personas juzgadas han dicho que están muy orgullosas de haberlo hecho y que lo volverán a hacer y que, con más razón, pueden hacerlo pasado mañana. Reconciliarse con los delincuentes es poner la ley boca abajo, no tenemos ninguna querella especial, exigimos que las leyes se cumplan porque para eso las cumplimos nosotros también" empezaba diciendo.

"La igualdad de los ciudadanos está en entredicho porque esos delitos que se han cumplido se les perdonan a uno porque están en un determinado contexto, quiere decir que los delitos si son en un contexto no son delito, pero en otro sí. Lo mismo la libertad, está dentro de la ley, si es el capricho y violación de leyes se viene abajo el concepto de libertad, obviamente se susponeden las condiciones" explicaba.

Y además, iba más allá, porque asegura que en este país hay una idolatría de la izquierda, que hace rechazar a las personas que piensan de manera distinta y que son de derechas. "Barbaridades como las que ha dicho Pedro Sánchez de levantar un muro que separe las derechas e izquierdas, es una atrocidad, debería suscitar en todo el mundo un rechazo absoluto, y sin embargo, a mucha gente le parece muy bien. Mientras los separe de la derecha pues estupendo, demuestra una falta de educación política y capacidad de razonar sorprendente" decía.

"Una desobediencia debida"

Para Fernando Savater y miles de manifestantes que estarán hoy en Cibeles, los acuerdos de Sánchez son ignominiosos, porque se hacen con partidos rupturistas, que no respetan la Constitución ni tienen intención de hacerlo. En esto, por supuesto, incluye a Bildu, herederos políticos de ETA, que no ha hecho público su pacto con Bildu.

"Se ha vinculado a la ideología que ha producido 800 y pico muertos, que ha tenido aterrorizado a gran parte del país, la última gran banda terrorista que ha funcionado en Europa. Los herederos políticos que no han condenado eso ahora dan instrucciones de qué debe ser democrático y qué no, en esa gente no se puede confiar, de ahí solo pueden surgir males, preocupa" expresaba.

Por eso, llamaba a la movilización de los ciudadanos que rechacen todos restos pactos, lo que considera "una desobediencia debida" y es que, como él dice, "han llegado al poder de una manera legal, pero no legítima porque no han respetado las leyes que dicen aceptar. Se puede mostrar la indignación de los ciudadanos y mostrar cómo los ciudadanos son libres y se expresarán como puedan y quieran" decía.

Y una última cuestión, no está para nada de acuerdo en decir que esta amnistía es por el bien de España y que "de la necesidad, virtud" como quieren hacer creer desde el PSOE. "La necesidad solo son los votos que le falta a Sánchez para ser investido, no es una necesidad de España ni de los ciudadanos, es exclusivamente la necesidad de un señor que a toda costa quiere ser presidente y lo ha conseguido a base de traicionar lo que anteayer deía que era imposible e indecente, eso se llama sinvergüenza" decía,

Avisaba: "haremos otras manifestaciones, otros actos contra la situacion que vivimos, inaugura una serie de resistencia a lo que se nos ha impuesto" decía.