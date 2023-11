María San Gil, sobre la manifestación de hoy contra la amnistía: "Europa y el mundo tiene que ver qué pasa"

Ha sido una semana apretada en cuanto a la agenda política, y, mientras continúan las protestas en Ferraz, hemos visto cómo Pedro Sánchez ha salido investido como presidente del Gobierno con 179 votos a favor. Claro, que ha necesitado los votos de Bildu, BNG, PNV, ERC o el polémico Junts, con quien ha pactado la amnistía y, por tanto, el regreso del prófugo Puigdemont.

Era el miércoles y el jueves cuando se celebraba la investidura, y era reelegido Pedro Sánchez, y apenas dos días después, la sociedad civil vuelve a juntarse para una manifestación pacífica para protestar contra esos acuerdos y la amnistía. Será a las 12 del mediodía en Cibeles, y son varias las asociaciones que se han unido para ponerla en marcha.

El lema, Por la libertad, la unidad y la igualdad. No en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación, también lo encabeza NEOS, y su vicepresidenta, María San Gil, nos explicaba en COPE por qué no hay que dejar de asistir a estas concentraciones.

"Somos más de cien asociaciones, la sociedad civil ha tenido la virtud de unirse. Estamos de acuerdo en que no es en mi nombre, hubo que convocarla hace tiempo, pero es perfecto el tiempo, gran parte de los ciudadanos más que nunca queremos manifestarnos para que no pase desapercibido lo que está pasando" empezaba a explicar.

"Manifestarse sirve de mucho"

Desde hace dos semanas, las manifestaciones y concentraciones no han dejado de sucederse, por lo que son muchos los ciudadanos, en absoluto desacuerdo con la amnistía, que quieren saber para qué sirve concentrarse si al final, la ley saldrá adelante.

"Sirve de muchísimo, es muy importante estar hoy en Cibeles. No vale de nada estar en casa indignado sin pasar a hacer cosas activas, se tiene que ver en el resto de España, que estarán muy atentos, y el resto de Europa y del mundo tiene que ver que no pasa desapercibido que Sánchez haya sido investido con votos de comunistas, independentistas y proetarras" decía María San Gil.

Y es que iba más allá, ya que asegura que Sánchez está "apoyado por aquellos que quieren romper la unidad del país y acabar con la igualdad entre los españoles" decía. "La oposición tiene más responsabilidad que nunca, tendrán que hacerla a largo plazo y comprometida, y tenemos que seguir confiando en que lo que hacemos funciona, estamos muy encaminados a la autodeterminación y pasar momentos políticos muy complicados, tenemos que reaccionar" decía.

Respecto a cómo se ha sentido una vez que ha visto cómo Bildu apoya al Gobierno y exige tantas cosas a cambio, quienes son los herederos de ETA, ella asegura que hay que tener en cuenta que "Bildu es ETA. No creamos que porque los comandos no matan, el entramado político no está existiendo. Siempre que me hablan de Mertxe Aizpurua recuerdo el periodico al día siguiente de 'Egin', el titular era "Ortega vuelve a la cárcel", Bildu es ETA" sentenciaba.