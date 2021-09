Fernando Aramburu: “Quien crea verme en el protagonista de ‘Los vencejos’ es quijotesco”

Fernando Aramburu, autor de ‘Patria’, vuelve ahora con ‘Los vencejos’, una gran novela que presenta en Fin de Semana con Cristina: "Estoy en una nube por este sueño, poder sacar este libro en estos momentos tan duros para la cultura. Para mí escribir ‘Patria’ fue algo muy cercano y doloroso porque pasé mi adolescencia en San Sebastián. Muchas cosas de 'Patria’ las viví de cerca”.

Sobre su vida en Alemania, echa la vista atrás para recordar cómo fue el viaje hasta allí: “Cuando llegué desde España, el país no estaba en la UE y la situación era distinta, ahora llegas de otra forma. Lo que más me gusta de Alemania es que ofrece muchas posibilidades para el desarrollo y un sistema educativo muy bueno. Tengo la experiencia de que, quizás, ellos son conscientes del tópico de minuciosos y burocráticos, pero a mí en una oficina me tratan maravillosamente. Y cada año adelantan más la venta de cosas navideñas, son muy ordenados".

Volviendo a su faceta de escritor, Aramburu asegura que ‘Patria’ “no me cambió la vida, ya tenía experiencia, pero sí me ha cambiado en otros aspectos: no soy desconocido, me tratan bien las editoriales y una fama con la que jamás habría soñado. Este éxito entendí que lo tenía que gestionar. Pero en todo caso sabía que no debía perder el contacto con el suelo, he sido muy celoso con mi rutina de escritor. Aconsejado por familia y amigos supe echar la persiana. Creo que nunca me he descabalado, me he domado con ayuda. ¿Vanidad? Es un defecto perdonable pero no creo haber caído en ella”.

Tras haber intentado ser ajedrecista y, muy por encima, lanzador de jabalinas, Fernando Aramburu dio con su verdadera vocación: "Ahora tengo una actividad que me da una vida plena y a la que seguiría entregándome sin fama ni dinero. La literatura me colma".

Por supuesto existen las redes sociales y, cómo no, los odiadores (‘haters’) cuya existencia se basa en criticar a todo y a todos los que no sean como ellos y tildarles de “fascistas”, pero a Aramburu le da igual: “En mi caso las redes sociales no afectan nada en el libro. Que disfruten los que critican, me gusta que la gente sea feliz. Quien confunda al autor con los protagonistas es un Quijote".

Sobre el protagonista de ‘Los vencejos’, Fernando asegura que tiene “muy poco” de él: “Tiene sus teorías y reflexiona pero no soy yo, solo un 6 %. Lo que dice el amor es un poco bruto pero no exento de matices e ironía”.

Por último concreta cómo será su asistencia a la Feria del Libro: “Estaré hoy y el fin de semana que viene, de 19 a 21h siempre", finaliza.