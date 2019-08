Falsos mitos de la alimentación: ¿Engorda más un plátano que cualquier otra fruta?

Ahora que es verano nos asalta una pregunta: ¿qué pasa con los azúcares de la fruta? Sabemos que las frutas son muy ricas en azúcares y mcuhas personas se preguntan si por eso tienen que reducir su consumo o, al menos, controlarlo. ¿O es realmente un bulo como muchos de los otros que circulan sobre la alimentación?



En “Fin de Semana” queremos derribar mitos alimentarios. Los bulos no son inocentes, siempre hay un interés detrás. Sobre todo, lo bulos que hablan de la peligrosidad de un producto que consumimos habitualmente. De la mano de Beatriz Robles, nutricionista, hemos derribado este sábado algunos de ellos.

Las frutas son uno de los alimentos que despiertan un consenso científico: es adecuada para cualquier edad o situación. Pero sobre él hay muchos bulos. ¿La fruta después de comer engorda?. Es mentira. ¿El plátano engorda más que otra fruta? En absoluto. No tiene más azúcar que otras plantas. Sí tiene más kilocalorias, pero un alimento es un conjunto de nutrientes que te aportan muchas cosas. No solo kilocalorías. ¿Puede provocarnos indigestión comer melón por la noche? No hay ninguna evidencia que relacione el melón con indigestiones ni tiene ningún compuesto que pueda sentarnos mal según la hora que comemos. ¿Dar fruta a los niños por la tarde hace que sean más hiperactivos? El azúcar no hace más hiperactivos a los niños y su consumo siempre es bueno.

También hay muchas teorías sobre los alimentos que deben tomar los diabéticos. ¿Qué dice Beatriz sobre esto? "Los diabéticos tienen que seguir una dieta saludable que la población general. Es verdad que a algunos diabéticos tienen que inyectarse insulina y tienen que adaptar su ingesta de hidratos de carbono. Pero da igual que sea de la fruta u otro tipo. Los diabéticos tienen que dejar de lado, eso sí, los carbohidratos de la bollería o los cereales refinados", ha contado.

Más mito. ¿Es más saludable y digestiva la leche sin lactosa? "Solo tiene beneficios para las personas intolerantes a la lactosa. Para los demás, no tiene ninguna particularidad que la haga beneficiosa", ha asegurado Beatriz. Y la carne de pollo, ¿tiene hormonas? "Ninguna carne tiene hormonas o antibióticos. Están perfectamente legislados o controlados", ha dicho también.

Habrá que tener muy en cuenta sus explicaciones para no seguir 'tragándonos' falsos mitos sobre lo que comemos.