Un experto señala los alimentos que pueden ayudar a prevenir el cáncer: "Nos salva"

El cáncer es el gran problema de salud pública al que nos enfrentamos en la actualidad, además de las enfermedades cardiovasculares. Es una de las principales causas de mortalidad y, según la OMS, 1 de cada 5 personas desarrollán cáncer. De esos casos, se podría prevenir hasta el 40% porque hábitos como el acoholismo, el tabaquismo, la escasa actividad física, la mala alimentación... Constituyen gravísimos factores de riesgo. Pero lo que gana cada vez más fuerza es que la nutrición es crucial.

De hecho, parece que tener una mala alimentación influye más que la genética a la hora de desarrollar un cáncer y esto es lo que sontienen cada vez más investigadores. Como consecuencia, Cristina López Schlichting ha entrevistado a Marcos Malumbre, jefe del grupo de división celular y cáncer del CNIO, en 'Fin de Semana' de COPE.

"La alimentación es el causante de muchas de las enfermedades que tenemos. Esto no significa que una persona que tenga una mutación específica familiar no sea importante, pero en la mayoría de los casos la nutrición es responsable de más tumores que los cambios genéticos", comienza explicando el experto.

"Hay algunos que están más relacionados. Por ejemplo, los tumores gastrointestinales, ya que es el órgano que tiene que procesar todos los alimentos. También los tumores que tienen que ver con las hormonas como el cáncer de mama, cáncer de próstata... Así que sí, hay algunos que sufren la mala alimentación más que otros", aclara.









"El alimento no lo previene, simplemente, no lo provoca"



Ante esto, el entrevistado ha hablado de cómo se puede desarrollar un tumor por tu tipo de alimentación: "Desde el punto de vista biológico, nuestro estómago está preparado para procesar algunos nutrientes y muy poco preparado para procesar otros. Cuando tenemos un desbalance en la cantidad de nutrientes 'no buenos' que ingerimos, esto provoca una enfermedad crónica, una inflamación crónica, un estrés crónico... Que, eventualmente, propulsa el cáncer".

"Los alimentos no procesados, los alimentos no naturales, como la fruta o la verdura, no producen este estrés en nuestros órganos. Pero otros alimentos, como los procesados, un exceso de azúcar, exceso de grasa sintética... Tienen un claro efecto de producir ese estrés. Con los años estamos pensando, no que un alimento vaya a causar un cáncer, pero que tener una alimentación de este estilo durante décadas puede producirlo", puntualiza.

"No hay ningún alimento que prevenga el cáncer porque el cáncer no es un estado natural de nuestro cuerpo. El alimento no lo previene, simplemente, no lo provoca. Si tenemos una alimentación mala y comemos comida procesada, uno tiende a pensar que comer brocoli es un salvador. La comida natural nos salva si lo estamos haciendo mal", aclara.

