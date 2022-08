Un experto energético analiza el verdadero impacto del Midcat en Europa: "El problema es de infraestructuras"

Último fin de semana de agosto. Dos días que vienen después de la aprobación durante la semana del polémico decreto energético del Gobierno gracias a la colaboración de sus socios y que contiene unas medidas dirigidas a paliar los efectos económicos de una guerra que comenzó en Ucrania hace ya seis meses y que ha terminado afectando a nuestros bolsillos. En este período se esperan precisamente cinco millones de desplazamientos, que se verán acompañados por los precios de los carburantes, los cuales parace que nos están dando un pequeño respiro. Y es que, mientras el litro de gasolina está en 1,7 el litro, el de diesel ha subido al 1,8, lo que se traduce en una buena noticia de cara a la vuelta a la rutina, aunque lo que no baja es la inflación y el precio de la energía.

El precio del gas está marcando durante estos días unos máximos históricos y todo apunta a que sus facturas también lo harán, avecinándose así unos tiempos complicados. Pero, ¿es realmente la situación tan alarmante? Roberto Gómez Calvet, experto en energía y profesor de Economía, resolvía estas dudas en 'Fin de Semana COPE' asegurando que existe este nivel de nerviosismo "porque no hay seguridad de cómo se va a afrontar la escasez" ya que, no hay garantía en Europa de que ese suministro se mantenga. Es por ello por lo que, según él, "habría que tomar medidas para contener una demanda por encima de las posibilidades" que se traduce en la escalada de precios que estamos viviendo.

Cambios en nuestras facturas

Como ya avisábamos al principio, estas subidas se ven y se seguirán viendo reflejadas en el precio de la luz y el gas, repercutiendo en nuestras facturas. Las de este último, no se verán tan afectadas si el consumo del ciudadano "es muy inferior al que se necesita al poner la calefacción", aunque, si la situación sigue siendo la misma, se disparará debido a que "de algún sitio habrá que quitarlo para poder pagarlas". Muchos de nosotros pensamos que, al ser nuestro país el que se está suministrando nuestras reservas a varios países de manera simultánea, la realidad no es tan mala pero, aún así, "debemos tener holgura" porque llegará el momento en el que no todo pueda estar funcionando. En resumen, "podemos ayudar, pero con una contribución modesta", apuntaba el experto.

Relación con esto tiene el gaseoducto Midcat, una tubería que conectaría la Península Ibérica con Europa y que tendría que pasar por Francia, país que no está aún muy de acuerdo con su construcción debido al tiempo que tardaría en estar listo, aunque "dirá que sí dependiendo del contrato que le ofrezcan", una inversión bastante conveniente para nuestro país debido a que serviría de gran ayuda para diversificar nuestras fuentes de entrada.





Con toda esta situación, es necesario preguntarse cómo se desarrollarán los próximos meses y si las medidas aprobadas recientemente serán suficientes. Respecto a lo primero, está claro que, "a nivel económico y familiar nadie se va a morir de frío", por lo que "un ciudadano no debería sufrir más de lo razonable". Y, en relación al plan de ahorro energético, Clavet las ve como "un buen comienzo", aunque no tienen una traducción en la demanda total de energía que necesita España, teniendo que "venir acompañadas de mayor información" debido a que "son insuficientes para una situación de emergencia", finalizaba.