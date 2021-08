Estos son los nuevos descubrimientos en Atapuerca

Atapuerca es uno de los yacimientos prehistóricos más importantes del mundo y no deja de sorprendernos. Esta vez, se ha encontrado una pieza de un gran valor histórico: hablamos de una pequeña lasca de cuarzo con una antigüedad de 1,4 millones de años. Y debido a que las evidencias humanas de hace tantísimos años son muy escasas y que precisamente de ahí se destaca su importancia, Eudald Carbonell, arqueólogo y codirector del yacimiento de Atapuerca, ha explicado los detalles en Fin de Semana con Rosa Rosado.

En primer lugar, Eudald no ha ocultado que tiene la suerte de trabajar en lo que siempre quiso de pequeño: “Es verdad que de niño soñaba con ser arqueólogo y lo he conseguido. No ha sido fácil, pero sí que he realizado mi sueño desde niño. A los cinco años hice mi primera colección de fósiles y mira dónde estoy”.

Y sobre a qué se habría dedicado en caso de no haber sido arqueólogo, ha asegurado que se hubiera decantado por algo diferente: “Yo siempre he tenido pasión por la investigación pero no me gusta repetir, con una vez ya tengo bastante”.

Entrando ya en materia, el codirector del yacimiento de Atapuerca ha manifestado su sorpresa por la pieza que tuvieron la suerte de encontrar: “Totalmente sorprendente, es una pequeña pieza tallada sobre cuarzo diminuta de no más de un centímetro pero que tiene todas las características de las facies de trabajo humano. Lo sorprendente es que lo hemos encontrado a unos cuatro metros por debajo de la mandíbula del hormiguero más antiguo de Europa Occidental. Ahora estamos haciendo las comprobaciones pero es muy probable que estemos sobre 1,4 o 1,5 millones de años de antigüedad. Esto lo corroboraremos en los estudios este invierno”.

Por otra parte, ha aseverado que se trata de algo muy importante para la humanidad porque, poco a poco, se está llegando al origen de todo: “Pienso que es un hallazgo extraordinario porque hemos retrasado la edad de los yacimientos de Atapuerca probablemente 100.000 o 800.000 años y claro, ir hacia los orígenes de las ocupaciones es algo que todos queremos porque estamos encontrando desde dónde empieza todo. Lo importante siempre es el principio para saber después cómo continúa”.

Con la documentación que tienen, ha dicho que es muy probable que el continente europeo llevaría ocupado desde hace mucho tiempo pese a que todavía no haya evidencias contrastadas: “Está la información que proporciona a un tal asociado cerdo muy antiguo a restos paleontológicos, no hemos encontrado restos humanos, pero nos da la idea de que Europa seguiría ocupada desde muchísimo tiempo. Entre dos millones y un millón y medio de años es cuando ha sido ocupada Europa”.

Además, ha revelado de cuánto tiempo de antelación es lo más antiguo que existe en los yacimientos: “En Atapuerca no tenemos nada más antiguo de 1,4 millones, hasta ahora teníamos cosas antiguas de presencia humana que es dicha mandíbula de 1,2 millones, pero ahora sabemos que esto es mucho más antiguo. Estamos acercándonos ya a edades de yacimientos africanos y esto es lo que es importante”.

¿Y tiene previsto exhibirla al público una vez que esté preparada? Esta ha sido su respuesta: “Por supuesto, una vez estudiada en presente queremos presentarla, claro que sí. Tenemos que verla y presentarla porque pensamos que es muy interesante para todos los humanos que estamos viendo ahora, conocer los orígenes de nuestras ocupaciones”.

Además, Eudald no pierde la fe en poder encontrar más material que les acerquen a su teoría de la existencia de nuestros antecesores: “Sería extraordinario que encontráramos más piezas, pero la presencia y el impacto humano ya está contrastado. En esta cueva parece ser que en los alrededores habían pasado nuestros antecesores y esta pieza estaba por allí y se cayó al interior de la cueva. Esta pieza cayó al interior de la cueva porque era producto de los homínidos que vivían al lado, no dentro de la cueva, es como si cayera en un agujero, el agujero lo atrapara y con el tiempo los elementos lo fosilizaran. Seguramente los homínidos escaldaron algo con esta pieza para comer y se cayó, y allí se ha guardado durante 1.400.000 años”.