La esquizofrenia: cuando sospechas de todo el mundo que te rodea

¿Has visto la película “El Show de Truman”? En ella, Jim Carrie vive en una estructura cerrada en forma de cúpula, con cientos de cámaras vigilándole día y noche. Le ven mientras duerme, se ducha, trabaja... Toda su vida es el mayor reality de la historia.

Algo así, pero multiplicado varias veces, ha tenido que vivir Klaus Gauger. Así nos lo explica en su libro: “Mi Esquizofrenia”, de la editorial Herder.

El lo describe de esta manera: “Mi teoría originaria era que me vigilaban con micrófonos y minidispositivos de escucha. Entretanto, esa explicación me resultaba insuficiente. La gente que me rodeaba podía seguir todas mis conservaciones, conocía incluso mis pensamientos...”

Hablamos con Klaus Gauger, licenciado en filología e historia románicas, logró un doctorado, periodista y profesor y, ahora, con un premio Christian Roller de psiquiatría.

Durante años vivió encerrado en la idea de que le vigilaban. Todo empezó a raiz de la separación con su primera novia. Se enamoró de la hermana de esta y al final se lo tuvo que confesar. Había estado con esa chica unos 7 años. Fue una ruptura muy dura, Empezó sufriendo una depresión que se acabó por convertir en una manía persecutoria.