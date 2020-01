Especial investidura de Sánchez en el programa "Fin de Semana" de Schlichting

La periodista de Cadena COPE, Cristina López Schlichting, muestra el avance de su programa. Para ello, la locutora comienza diciendo: "El programa 'Fin de semana' se suspende este fin de semana. O más bien, nos trasladamos Ángel Expósito y yo para transmitir en directo el discurso del Presidente intentando justificar la felonía de la venta de España a los populistas y a los independentistas".

Al parecer, Pedro Sánchez, pasa examen por segunda vez en medio año y, en esta ocasión, -salvo sorpresa de última hora-, acude al Congreso de los Diputados con los apoyos suficientes para ser investido Presidente del Gobierno. Pactos de partidos nacionalistas que apuestan por la independencia y, a cambio de su voto afirmativo o la abstención, logran réditos políticos o económicos.

De ahí que Schlichting mencione: "Estaremos sábado y domingo emitiendo el discurso de Sánchez, como las réplicas de los distintos partidos". Destacar que Cadena COPE ha preparado un gran despliegue informativo a fin de llevar a los ciudadanos una sesión histórica de la que saldrá el primer ejecutivo de coalición de la Democracia, que pondrá fin a ocho meses sin gobierno efectivo, pero que ha creado preocupación e incertidumbre en amplios sectores económicos y sociales tras conocer los puntos clave del acuerdo de gobierno alcanzado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Señalar que este sábado, de 9:00 a 14:00 horas Cristina López Schlichting, se pondrán al frente de un programa informativo especial que emitirá íntegramente el discurso con el que Pedro Sánchez intentará conseguir suficientes apoyos parlamentarios para ser elegido. "Tendremos a los colaboradores de Carlos Herrera, Ángel Expósito y también a los de 'Fin de semana' apoyando los comentarios en la Cámara", comenta la periodista.

El domingo Schlichting vuelve a emitir el “Fin de semana” desde el Congreso para seguir la segunda jornada de la sesión de investidura con la reanudación de las intervenciones de los grupos parlamentarios y la posterior votación. "Sin duda, resultará fallida", reconoce la comunicadora.

"Pero el martes, si no hay una movilización popular, si no hay un cambio en las circustancias, tendremos de Presidente a este sujeto, de Vicepresidente a Pablo Iglesias, de ministros a personas de Podemos y apoyando al Gobierno a quienes quieren deshacer España. No os perdáis esta emisión, y haced cuanto podáis para difundir que el momento que estamos viviendo es el más grave desde la Transición", reconoce Schlichting.