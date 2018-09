Durante el año 2017, en España se trasplantaron más de 5.000 órganos de más de 2.000 donantes. Estas cifras han hecho que el país siga siendo líder mundial en trasplantes, y con este ya van 26 años. Estos últimos datos han sido recogidos por el Registro Mundial de Trasplantes, que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Hoy, en 'Fin de Semana COPE' con Cristina López Schlichting, la presidenta de esta organización, Beatriz Domínguez-Gil, ha hablado sobre el funcionamiento del sistema de donaciones y el tráfico de órganos, en relación con el 'caso Abidal' y la supuesta irregularidad de su transplante.

Los datos recogidos por la ONT no solo son favorables para España, sino para el resto del mundo. Este incremento generalizado tanto de trasplantes como de donantes se debe a los avances que se están produciendo en muchos países y en algunas de las regiones de la OMS.

'Caso Abidal'

Además, la Organización Nacional de Trasplantes se ha personado como acusación particular y ha pedido que se reabra el 'caso Abidal'.

Beatriz Domínguez-Gil le ha confirmado a Cristina López Schlichting que no han recibido ninguna presión por parte del mundo futbolístico. "Creo que la fiscalía quiere comprobar ciertas discrepancias de documentación. No adelantemos acontecimientos", ha declarado en Fin de Semana COPE la presidenta de la ONT. "No creo que haya mucha más información de la que teníamos hace tiempo", opina.

Según la presidenta de la ONT, "sería extraordinario que pudiera comparecer el donante porque podría aclarar la situación, pero no adelantemos acontecimientos".

Para concluir, Beatriz Dominguez-Gil ha explicado que cuando se ha donado un órgano, queda una secuela quirúrgica evidente en una exploración.