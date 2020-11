El epidemiólogo Pedro Arcos advierte del detalle que puede dejar sin efecto las vacunas del covid: “Está ahí”

El epidemiólogo Pedro Arcos, director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo, ha advertido este domingo en COPE del detalle que puede restar efecto a las vacunas del coronavirus que se están desarrollando. Y es que hay una noticia en concreto que ha tenido más repercusión por sus consecuencias inmediatas que por las que puede tener a largo plazo: los visones sacrificados en Dinamarca.

Y es que el gobierno danés ha detectado hasta 200 casos de contagios de una mutación de coronavirus de visones a humanos, por lo que ha procedido a ejecutar a 15 millones de animales. “Desde junio tenemos una variante nueva en Europa, en Italia, España y Holanda que tenía tres mutaciones. Ahora hay una nueva variante que tiene cinco mutaciones en Dinamarca”, explicaba el doctor Arcos. “La diferencia es que las mutaciones afectan a la espícula del virus, los brazos con los que se engancha a las células del huésped”.

Y es que es un detalle que puede determinar la investigación de las nuevas vacunas en un futuro próximo: “Es relevante porque la mayoría de las vacunas en las que se está trabajando se centran en los brazos para impedir que el virus se replique, y podría significar que las vacunas que estamos preparando sean menos efectivas. Esto es un elemento que está ahí y habrá que ver cómo evoluciona en las próximas semanas”.

El virus SARS-CoV-2 ha mutado para adaptarse a los visones (mink); en Dinamarca el gobierno ha iniciado a sacrificarlos en 400 granjas. Se teme que puedan enfermar a los humanos y afectar su respuesta a una vacuna. https://t.co/gMxShrApdEpic.twitter.com/Nw7wmhVRqd — Alejandro Macias (@doctormacias) November 5, 2020

El confinamiento, en dos semanas

“Todavía no estamos viendo los efectos de las medidas de restricción, por lo que es probable que el pico de contagios se retrase”, explicaba el experto. En palabras del doctor Arcos, la previsión de un nuevo confinamiento podría estar en la próxima quincena. “Yo creo que lo que las autoridades están haciendo es darse un tiempo extra para ver la posible reducción de casos estas semanas y, si no ocurre, seguramente se tome otra decisión del confinamiento”. “Han decidido tomarse unos días a ver qué pasa”, concluye.

Y es que, explica, las condiciones que tenemos ahora son próximas a un confinamiento. “El problema es que llegamos un poco tarde a estas medidas. Hubiera sido deseable haberlas tomado antes”. Además, se lamenta el epidemiólogo que “si hubiéramos tomado estas medidas dos semanas antes el sistema no estaría tan saturado. No es tanto la magnitud de las medidas, sino que ha sido tarde”.

La previsión para Navidad

“Es probable que para Navidad haya una reproducción de caso… Yo no creo que sea posible viajar en Navidad y no va a ser una Navidad normal”, advierte en Fin de Semana de COPE el epidemiólogo. “Yo creo que los políticos nos ponen las cosas mucho más dulces, pero hay que pensar que desarrollar una vacuna tarda entre 7 y 10 años. Debería mostrar resultados favorables, que no haya variantes como la de Dinamarca”. Eso sí, concluye que “si se dan las condiciones, podríamos tenerla en junio, podría ser, depende de los ensayos y el impacto en las variantes”.

Por último, el experto de la Universidad de Oviedo pone en duda los datos brindados por la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid: “Debido a la evolución de los acontecimientos de Madrid, nos cuesta creer los datos. Hay cierta capacidad para modificarlos y, lo que hemos visto estos últimos meses, como epidemiólogo me genera dudas sobre la precisión y la veracidad de los datos”.

“Los milagros raramente ocurren. Si esto no es posible, hay que ir a ver si la información es precisa”, concluye.