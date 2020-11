La predicción de Ana Rosa Quintana sobre el confinamiento en España tras las palabras de Fernando Simón

La presentadora que da nombre al 'Programa de Ana Rosa', Ana Rosa Quintana, ha hecho una predicción este viernes sobre lo que puede ocurrir en España en las próximas fechas después de haber escuchado al director del cetro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

El confinamiento domiciliario o no de la población ha sido una de las cuestiones puestas encima de la mesa después de que países vecinos como Alemania y Reino Unido, que presentan mejores datos que nuestro país, hayan decidido confinar a la gente en sus casas aunque sin ser tan estrictas como las de marzo.

El confinamiento domiciliario, en cuestión

Mientras, en nuestro país, las autoridades sanitarias ven una cierta estabilización de la pandemia, aunque los datos que las comunidades autónomas presentan a diario siguen siendo malas. En este sentido, muchos territorios han decidido tomar cartas en el asunto, bajo el paraguas del estado de alarma, y adoptar restricciones que principalmente se traducen en toques de queda y en confinamientos perimetrales, así como el cierre de los bares y de la hostelería.

Una de las ideas que también puso encima de la mesa hace escasas jornadas el gobierno asturiano fue la de confinar a la gente en sus casas, una idea que otros ejecutivos regionales han planteado en alguna ocasión y sobre todo, si las cosas siguen sin ir bien. Sobre esta idea comunidades y ministerio de Sanidad ha mantenido una reunión esta semana, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud que tuvo lugar el miércoles telemáticamente. Ahí ya se descartó, al menos de momento, que se vaya a adoptar esta decisión, una idea en la que ha vuelto a insistir Fernando Simón en las últimas horas.

La predicción de Ana Rosa Quintana

“Lo que en los medios ha salido como confinamiento total en Francia o Reino Unido es menos estricto de lo que estamos haciendo aquí”, afirmó en rueda de prensa Simón, quien además se atrevió a afirmar que “las medidas van a ser suficientes” y ha explicado que hay otras medidas que las comunidades pueden adoptar.

A esto ha querido, este viernes, responder Ana Rosa Quintana. “Ayer se registró la cifra de fallecidos más altas desde el mes de abril. El virus sigue avanzando en nuestro país y, de momento, no sabemos si lo que nos espera es estar encerrados en nuestras casas”, ha arrancado diciendo. “Fernando Simón cree que, probablemente, el confinamiento domiciliario no llegue a ser necesario. Con lo cual, me pongo en lo peor y puede llegar en cualquier momento”, ha augurado.

