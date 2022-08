El epidemiólogo López Acuña analiza una posible reaparición de la polio tras los contagios: ¿llegará a España?

Los casos de COVID en nuestro país continúan este mes de agosto a la baja, al igual que la incidencia. Buenas noticias. Pero el epidemiólogo Daniel López Acuña, que ha pasado este fin de semana por los micrófonos de Fin de Semana de COPE, ha puesto el foco en los próximos meses: “Es de esperar que en la temporada otoño-invierno tengamos un incremento en el número de contagios. Habrá un repunte de COVID”.

Pero, por el momento, la trasmisión del virus vuelve a niveles previos al estallido epidemiológico que produjo la ómicron y sus linajes en diciembre, con una incidencia en los mayores de 59 años de 195 casos -riesgo medio de alerta- y una ocupación hospitalaria similar a la de aquel momento (3,8 %). Los datos del Ministerio de Sanidad indican que desde el martes se han notificado solo 4.885 infecciones covid en ciudadanos de 60 años o más (frente a los más de 30.000 durante los picos de esta séptima oleada), una tendencia decreciente que se traduce en que en un mes la incidencia acumulada en este colectivo haya bajado en más de mil puntos.









¿Tendremos que volver a vacunarnos?

El experto era claro: “Va a ser necesario vacunar a toda la población con la nueva vacuna que se está probando en el Reino Unido”. López Acuña ha explicado en COPE que esta dosis no es como las anteriores, ya que tiene información para contrarrestar la acción de la variante Ómicron. El epidemiólogo insistía: “No podemos bajar la guardia”. Y para ello será fundamental mantener medidas como distancia de seguridad, evitar aglomeraciones y “volver al uso de mascarilla en interiores mal ventilados si queremos evitar transmisiones”.

La COVID no es la única preocupación actual en el ámbito sanitario. La viruela del mono suma ya 35.000 casos en todo el mundo, en 92 países. Solo en España se concentran 6.000 de ellos. “Es un problema de salud pública pero no es una pandemia”. Recordaba López-Acuña que “la transmisión de la viruela del mono no es por el aire, es por contacto estrecho. En el 90% de los casos ha sido por contacto sexual”. La estrategia de prevención, por tanto, es distinta: “La clave está en aislar tres semanas a quienes tengan viruela del mono, que no tengan estrecho con nadie. Ojo con la ropa y toalla de estas personas. Hay que hacer un rastreo muy pormenorizado de los contactos estrechos”.









Transmisión de polio en Estados Unidos

El que fuera Director de Acción Sanitaria de la OMS no ha dejado de comentar las noticias que confirman la transmisión local de polio que se ha registrado en EEUU: “No podemos bajar la guardia. Tiene que ver las coberturas de vacunación contra la polio que, si no son suficientemente altas, nos van a generar un problema de riesgo autóctona local de polio”. En muchos sitios de Europa se ha reducido la cobertura vacunal por el lobbie antivacunas, un auténtico riesgo para la salud pública. Y es que, como recordaba en COPE López-Acuña, la polio afecta neurológicamente al paciente pudiendo provocarle una parálisis incapacitante: “No es una gripe que se cure con una inyección. Tenemos que tener muy claro que todos los menores deberían estar recibiendo una vacuna”.