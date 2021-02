"Enrique Pamies vivía por y para ETA, para derrotarla, a pesar de lo que muchos han dicho"

“Me han acusado de ser un hombre de Alfredo Pérez Rubalcaba. Pues sí, lo he sido y a mucha honra. Como también ha sido una honra ser un hombre de Antonio Camacho, de José Antonio Alonso, de Ángel Acebes, de Mariano Rajoy, de Mayor Oreja, de Jorge Fernández Díaz… Ahora estoy jubilado muy a mi pesar, aunque aún me siento y pienso como policía. He tenido mucho tiempo para pensar. Y siempre llegó a la misma conclusión: una y mil veces volvería a hacer lo mismo”.

Estas palabras son del comisario Enrique Pamies: con más de 30 años en primera línea de batalla contra ETA, 50 comandos desarticulados y muchos compañeros llorados…para después, ser acusado de colaboración con banda armada. Recuerdan el caso Faisán, el “chivatazo” que impidió la detención de miembros de ETA. Él siempre negó estar detrás, pero los 18 meses de condena acabaron con su carrera.

Este episodio y otros inéditos para la opinión pública han sido recogidos en el libro “Cómo luché contra ETA. De los años de plomo al caso Faisán” (Almuzara). Un libro que levanta ronchas en la piel de los biempensantes y que ha sido escrito por el periodista de ABC y amigo del programa Fin de Semana, Pablo Muñoz y el Inspector de policía en segunda actividad Antonio Sala.

Pablo Muñoz cuenta cómo comenzó la aventura: “Cuando el jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamies, es destituido, en ese momento está destinado en la comisaría de Huesca, le pedí a Antonio Sala que tenía ganas de conocerle. Nos fuimos a comer a Huesca y fue una comida tan interesante que fuimos repitiendo y en los viajes de vuelta, pensamos en las cosas que contaba Enrique y que pensábamos que lo que sabía lo tenía que conocer todo el mundo” ha dicho el periodista de sucesos.

Convencer a la opinión de la verdad de un hombre que lleva el peso judicial a las espaldas es muy complicado: “Yo profesionalmente compartí con él bastantes horas de servicio. Nuestra filosofía es contraria, pero nuestra amistad crece por la admiración mutua. En uno de los ya mencionados viajes, tomo la decisión de irme a Vitoria. El jefe de Policía de Sevilla me dice que este hombre no podía ser tratado de esta manera y que tenía que tener reconocimiento. Empecé a meter en la cabeza de algunos periodistas la idea de hacer algo, que es donde entra Pablo. Ahí comenzamos a convencer a Enrique Pamíes para que explicara su vida” ha contado Antonio Sala

Hay gente que no sabe cuáles son los años del plomo, pero muchos de nosotros conocemos esa sensación de persecución. Enrique Pamies fue uno de ellos, que conoció de primera mano los atentados: “Enrique era de los más jóvenes de su promoción. Y en el tema de los casos de las bombas tramapa había mucho temor por las emboscadas. Cuando se ponían a desactivar la bomba y estallaba. Es algo que Enrique vivió de primera mano y quiso dedicar toda su vida, desde los 22 años que vivió este suceso, quiso luchar contra ella” ha explicado Pablo Muñoz

Estuvo en peligro de muerte muchas veces: “Él podría contar muchas experiencias de este tipo. Los GEOS en aquella época no participaban de todas estas intervenciones, era Enrique Pamies entre muchos otros los que llegaban allí y no sabían qué iban a encontrar. Vivencias como esta le condiciona, a partir de ese momento su vida era su familia y ETA” comenta el Inspector de Policía. “Además de la presión de aquellos años de plomo por el trabajo, imagina la tensión en la familia, que se podía poner en peligro”.