Enrique García (OCU): “Tenemos derecho a cambiar o devolver regalos siempre que tengamos el ticket”

Muchas veces regalos de los Reyes Magos llegan, por desgracia, defectuosos, o a lo mejor el regalo no es como lo esperábamos o el que queríamos. ¿Qué podemos hacer? Pues muy sencillo: cambiarlo o devolverlo. Puede parecer un calvario, pero no lo es y no debería serlo si seguimos los cauces adecuados.

De ellos nos habla Enrique García, portavoz de la OCU, quien afirma que “los regalos de los Reyes Magos se someten a la misma normativa que cualquier otro producto comprado, los Reyes gozan de ese privilegio y los regalos se pueden cambiar o devolver si ha habido algún tipo de problema”. Eso sí, García aclara varias cuestiones: “Siempre que el regalo tiene algún tipo de defecto (golpe o defecto de por sí), se puede devolver sin ningún tipo de problemas, el consumidor tiene el derecho de tener un regalo conforme. Ahora bien, hay veces en que los ayudantes se equivocan, la talla no es la adecuada y queremos cambiarlo o devolverlo, aunque esté en condiciones. Aquí llega la diferencia grande si es comprado en tienda física o en internet, porque los derechos del consumidor varían. En tienda física depende del establecimiento, es decir, es el comerciante el que decide si acepta cambios y devoluciones o no y en qué condiciones lo hace. Es legal que haya sitios que no lo acepten, el comerciante decide, pero tiene que cumplir su obligación de informar al consumidor sobre este régimen de cambio o devolución de los productos”.

En internet, como se hace con base en fotografía, la ley ampara el derecho del desistimiento del consumidor: “Puede”, continúa García, “durante los 14 días siguientes a la entrega del producto (no a la compra), devolver sin justificación el producto adquirido. A cambio debe obtenerse el dinero que pagó más los gastos de envío. El negocio nos puede ofrecer lo que considere oportuno, que si queremos devolverlo o cambiarlo tiene que aceptarlo. Aunque hay pequeñas excepciones: la música, el vídeo o el software cuando se quita el precinto, ahí se pierde el derecho al desistimiento. Lo mismo con prensa, revistas o productos personalizados y con alimentos y productos de rápida caducidad. Solo en estos casos está limitado el derecho, en los demás se aplica la ley normal”.

Ahora bien, imaginemos que entre tanto papel tirado hemos tirado, sin querer, los papeles importantes. ¿Tenemos alguna posibilidad para cambiar o devolver? “Aquí hay un problema, la factura es el justificante”, detalla el portavoz de la OCU: “No hay ningún problema cuando es un producto de la marca de un establecimiento concreto y quede claro que no se puede haber comprado en otro, y dependerá de la buena voluntad del comerciante, que normalmente no dan problemas. Pero el consumidor pierde el derecho al perder el ticket”. “En internet tenemos derecho a que nos envíen una copia por mail de ese ticket, y también se puede justificar a través del medio de pago, viendo los recibos de la tarjeta, pero se complica”, reconoce.