Emilio Calatayud: “Los jóvenes vivirán peor que nosotros pero se pondrán las pilas”

2020 ha sido un año fatal para nuestra economía. Las cifras ascienden hasta 100.000 empresas que no han podido remontar después del varapalo de la pandemia. Esto supone un 7% del tejido empresarial que, además, se está convirtiendo en algo difícil de recuperar.

Pese a las ayudas, que han sido complicadas de obtener porque lo tenían que aprobar los bancos, las empresas que estaban en riesgo justo antes de empezar la pandemia decidieron cerrar para no enfrentarse a un final peor.

Pero ojo que, pese a la caída general de los comercios o empresas, hay quien ha decidido emprender o, incluso, enfrentarse a la pandemia innovando dentro de su propia empresa.

Don Emilio Calatayud ha querido referirse a este tema comentando que “los que generan riqueza son los autónomos, no la Administración. Los políticos no lo saben, claro. El empresario crea riqueza y aguanta el tirón. El Gobierno dice que nadie se va a quedar atrás pero no es cierto, a muchos ya le ha pasado. 'Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero'. Después de esta crisis vamos a quedar los buenos".

La situación, para el Juez del Juzgado de menores de Granada, tiene mala pinta de cara al futuro: “Los jóvenes de ahora lo van a tener mucho más difícil que nosotros, pero les está enseñando mucho. Van a vivir peor que nosotros, y no es mala la fluctuación. La austeridad es buena, genera buena gente y se ponen las pilas".

De hecho, los ejemplos en este sentido lo están dando desde los colegios: “Si no aprendes a ponerte las pilas eres tonto. Por desgracia no se les ayuda lo suficiente. Mi mujer cuenta que los chavales están dando ejemplo en los colegios, a -4ºC dando clase y sin quejarse” ha dicho el Juez.