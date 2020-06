El duro testimonio de los primeros beneficiados del IMV: “Es una cuestión de superviviencia”

María tiene 9 hijos, se encuentra en una situación difícil: vive en una habitación ocupada. Ayuda muchísimo a los demás, tanto en el banco de alimentos como en la Fundación Madrina. Hoy ha recibido el primer pago del Ingreso Mínimo Virtal.“Es algo muy importante para la familia y supone mucho”. “Pensábamos que iba a tardar mucho más”, explica en Fin de Semana de COPE.

La familia de María está cobrando 1.015 euros. Antes cobraba 850. Hoy ha recibido 1.650 de la ayuda por hijo a cargo, 300 más que la última vez. Tiene 31 años. “Yo quería una familia numerosa y bien grande, mi abuela tuvo 14 hijos, ha sido como mi madre siempre, mi madre nunca se hizo cargo, y yo necesitaban tener una familia para sentir lo que es una familia mía”.

Ahora, su marido se ha quedado sin trabajo. Él es jardinero y diseñador de jardines. “Tuvo que despedirse porque yo tenía un embarazo de riesgo, di a luz a los 7 meses y medio, justo a las dos semanas de que dejara el trabajo”, explica María en COPE. Sus 9 hijos tienen 18, 14, 12, 11, 9, 6, dos de 2 años, y una de 1 añito, respectivamente.

Echada de casa por su madre

“Antes vivíamos de renta mínima, yo no puedo trabajo y mi marido, con el tema del COVID, no le contrataban en ningún lado, no podía trabajar”, lamentaba la protagonista. No cobra paro y no cobra nada. “No hemos podido salir, no hemos podido pedir ayuda, han cerrado todo. Solo me ha ayudado Fundación Madrina, que los conozco desde los 13 años, a mí me ayudó en su momento y yo les ayudo ahora”.

“Yo intenté reconciliarme con mi madre, pero ha sido difícil, en el momento que ha encontrado pareja, nos echó a la calle a las tres semanas de comenzar la pandemia del COVID”, narra María. “Estoy ahora mismo ocupando un local, por ahora no ha venido nadie, no sabemos de quién es, pero ha estado deshabitado durante 15 años. Espero que siga así, cuando llegamos había chinches y de todo, no hemos podido usar el baño”.

Paloma, 4 hijos y fibromialgia

Paloma Cuesta es madre de 4 hijos, madre sola y familia monoparental. Sus hijos tienen 15, 13 y dos pequeñas de 7 años. No tiene trabajo y padece fibromialgia, y no puede rendir como una persona normal, solo puede trabajar dos horas al día. Se dedicaba a lo que podía: comercial, limpieza, de todo lo que he podido. Paloma narra en COPE cómo ha podido salir adelante en los últimos años. “Con la ayuda de una tía, con la ayuda de un amigo, muy mal, no sé cómo he podido superar esto”.

“El padre se olvida, no paga y punto” cuenta Paloma que lleva 7 años separada. “Es consciente de que los niños lo están pasando fatal, pero da por hecho que su madre se va a buscar la vida. Con niños así pequeños, tienen que ir al colegio y me tengo que buscar trabajo de lunes a viernes por la mañana”, asegura.

“La noticia del IMV fue una noticia buenísima, es una cuestión de supervivencia. Puedo percibir 800 y algo, no pagamos alquiler y es un alivio, por lo menos podemos comer tranquilos”, concluye.