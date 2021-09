“En dos años será posible conectar y cargar todos los dispositivos con un solo cable”

Seguramente te haya pasado no una, muchas veces: pides un cargador para el móvil y resulta que el cable que te dan no es compatible con tu terminal. Y entonces piensas, “¿por qué no hay un cargador universal, uno que valga para TODOS los móviles?”, y lo mismo con los ordenadores portátiles, las tablets, etc.; guardarás en tu casa en un cajón unos 15 cargadores y desearás solo tener que usar uno.

Es un tema que lleva tiempo hablándose y se han dado algunos pasos en esa dirección, pero no ha sido hasta ahora que parece que por fin avanza de verdad. La Comisión Europea lo ha puesto sobre la mesa y parece que esta vez sí que sí se va a conseguir. Por supuesto para hablar de tecnología recurrimos en Fin de Semana con Cristina a nuestro “cerebrito”, Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting y experta en Big Data, quien asegura que “claro que es posible conectar todos los aparatos con un conector universal”: “Es una tendencia que empezó hace unos años y antes es verdad que había mil cargadores, pero ahora solo quedan tres estándares: USB-B, USB-C y Lightning que es el de Apple para iPhone. En todo caso los relojes inteligentes y los portátiles usarán otro tipo, pero realmente sí sería posible conectar todos los demás, por eso ha entrado la UE a legislar”.

Stella explica la propuesta consiste: “Un cargador armonizado con un puerto USB-C, ese ya lo usan los MacBook y muchas tablets y teléfonos. Es una tecnología igual para todos que impida que los fabricantes limiten la velocidad de carga de forma injustificada. La legislación haría obligatorio dar la opción al cliente de adquirir un teléfono o una tableta sin cargadores, el cable sí puede estar incluido, pues sirve para otras cosas además de dar energía, si bien las empresas podrán ofrecerlos a quien quiera. Y aparte se pediría más y mejor información para los consumidores, pues se requeriría a los fabricantes que especifiquen las prestaciones de cada cargador para saber si es el más adecuado para sus intereses”.

La experta detalla que “se calcula un año para lograr el consenso y unos dos años para verlo hecho realidad. Además los fabricantes tienen que ponerse en marcha”. Por supuesto Apple ya ha dicho que no, como explica Stella: “No le parece bien, dice que va contra la innovación y los derechos de los consumidores a tener la mejor tecnología disponible, que hace ser una cortapisa para la creatividad… han puesto el grito en el cielo pero ahora es ver quién es más fuerte, si la legislación de la UE o los intereses de Apple, pero es curioso que les afecta solo a los iPhone, porque los Macs y tablets ya llevan el USB-C, poco a poco ellos también han hecho cambios”.