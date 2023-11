Apenas quedan unos días para que, previsiblemente, Pedro Sánchez salga investido como presidente del Gobierno. Por el momento, tras todos los pactos que ha hecho, tendría un apoyo de 179 escaños, rebasando la mayoría absoluta parlamentaria,por lo que, en principio, el jueves ya saldría investido.

El problema, del que llevamos hablando unos cuantos días, es el precio que ha pagado y que pagará para conseguir tal fin, pasando por los acuerdos con Bildu y PNV y por los de ERC y Junts. Este último, quizá, el más polémico por todo lo que engloba y propone para España, pasando por la ley de la amnistía, hasta las concesiones del 100% de los impuestos, o la admisión del 'lawfare' que tanto escandaliza a los magistrados.

Y es que explican que estos pactos atentan contra la igualdad entre los españoles, el régimen constitucional y la separación de podres. Las movilizaciones llevan ya una semana siendo constantes y, se prevé, que para este domingo haya miles de manifestantes en todas las capitales de provincias protestando contra la amnistía.

Nos preguntamos, entonces, cómo se ve desde Europa lo que está pasando y qué se puede hacer. Se lo preguntamos a la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, que explica en Fin de Semana que "no nos van a callar, vamos a ir hasta el final con España y con Europa".

"No vamos a comprar el relato independentista de que en España no hay ilbertad y vamos a plantarnos, para a salir a la calle y reclamar nuestros derechos y libertades, que sepan los catalanes que no les vamos a dejar solos, somos la voz del constitucionalismo catalán" decía.

Una intervención desde Europa que ya se considera

El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, mandaba una carta a España pidiendo información al gobierno acerca de la amnistía y esos pactos. Eso, explicaba Dolors Montserrat, es porque la "UE está en alerta. Están preocupados por los pasos que se están dando, estamos recibiendo multitud de quejas de toda la sociedad española y del Consejo General del Poder Judicial" decía.

"Europa no nos va a dejar solos y va a defender el Estado de Derecho y la independencia judicial y separación de poderes. Mañana lunes pediremos un pleno para explicar a los 700 diputados europeos del menoscabo del Estado de Derecho en España, que se pretende borrar los delitos de un golpe de Estado, entre 2012 y 2023. Nunca hemos vivido algo así en Europa y hasta te lo dicen los diputados europeo socialistas" expresaba.

Y añadía una última cuestión: "Europa no es tonta, escucha y mira y va a actuar".

"Ya no nos engañan, y a Europa tampoco"

Cuenta la eurodiputada que, pase lo que pase, Europa ya está informada de lo que está ocurriendo y no hay quien le engañe. "Es realmente alucinante cómo se puede decir eso cuando todos los españoles lo vimos [a Bolaños] sentado con Junqueras. Ya no nos engañan, ni a los españoles ni a los europeos, Europa está actuando y vamos desde el PP Europeo a continuar trabajando ante esta locura" explicaba.

"Estamos viendo cómo abren la puerta a la interferencia en el poder judicial. El pacto consiente una amnistía total vergonzosa, se prevé que el Congreso revoque en comisiones decisiones judiciales, estamos esperando que el Gobierno responda al comisario explicando la amnistía y los pactos con Bildu" sentenciaba.