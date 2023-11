Herraiz analiza los pactos del PSOE con los separatistas: "Sánchez durará lo que dura su palabra"

Audio

Hoy es uno de esos días en los que es fácil imaginar a Pedro Sánchez acariciando el gatito. Y tiene motivos. Va a consumar todo lo contrario de lo que -hasta el 23 de julio- nos prometió que jamás haría, pero se ha garantizado seguir en Moncloa. Va a dinamitar los supuestos principios socialistas de la igualdad ante la ley, o de la igualdad social y fiscal entre comunidades, pero se garantiza el poder. La gran pregunta es por cuánto tiempo. Y los mismos que le han arrinconado hasta desplumarnos a todos, siguen recochineándose, presumiendo de que ellos no han cedido en nada y que en cuanto el candidato socialista no cumpla, va fuera.

Esta es la presidenta de JUNTS, Laura Borrás, en Cataluña Radio, y no es una advertencia. Directamente es una amenaza: SÁNCHEZ DURARÁ LO QUE DURE SU PALABRA. ¿Qué incluye la palabra de Sánchez? Uff. La lista es interminable.

La AMNISTÍA TOTAL de la que aún no conocemos la letra pequeña pero que será un saco sin fondo en el que cabrán delincuentes de todo pelaje, no sólo los Puigdemones, los Junqueras o incluso los Pujol y la santa compaña.

No solo a los políticos que todos nos estamos imaginando. Entre ellos la propia Laura Borrás, condenada por trocear contratos en una de las maniobras corruptas más burdas. No solo a los políticos, faltaría más. ¿Que has reventado un escaparate del paseo de Gracia, te has llevado todos los teléfonos móviles que tenían y lo has hecho por la causa del procés? Estás libre, gracias al perdón de Pedro Sánchez. Y los que han venido saqueando las arcas públicas de la Generalitat, lo mismo. Por la causa separatista, lo que sea.

Sánchez durará lo que dure su palabra. Por eso ya están pactando cuántos relatores o cuántos mediadores internacionales van a vigilar que el PSOE cumple lo mucho firmado. Y es el Partido Socialista el que tiene que cumplir, porque los independentistas no se han comprometido a absolutamente nada. Parece que van a ser 4 mediadores y extranjeros. Pocos me parecen. Por qué no 40. Cuatro no van a dar abasto para despachar tal cúmulo de desafíos al orden constitucional. Conocer sus nombres dará para no poca guasa. Al tiempo.

De momento, el fugado, que es una palabra que ahora no le gusta a Sánchez pero que utilizó hasta el 23 de julio, el forajido quiere que esa primera reunión sea inmediata. Antes de que acaba este mes de noviembre. Y vuelve a poner condiciones: estar él presente y que el encuentro sea fuera de España.

Esto del relator o del verificador, que puede parecer irrelevante, NO lo es, y supone otro gol por la escuadra de los de JUNTS al PSOE, porque los socialistas siempre han rechazado esta figura. ¿La razón? Porque supone admitir que hay un conflicto entre una comunidad autónoma y el conjunto de España, y supone tratar a los independentistas como si de otro estado se tratara. También ha colado esto.

Y entre el largo listado de todo lo que les ha prometido hay un asunto que es lo que ha puesto en pie, no de guerra, pero si de pie, a jueces y fiscales. Eso que han llamado LAWFARE, y que es un término utilizado para denunciar una supuesta politicización de la justicia. Esto abre la puerta a crear comisiones parlamentarias para investigar a los jueces y que terminen manchados por ese estiércol que siempre han esparcido los separatistas. A saber, que esos jueces prevaricaron cuando investigaron, primero, y condenaron, después, a los que dieron el golpe del 1 de octubre.

Esto del LAWFARE ha llevado a la unión de todas las asociaciones de jueces. De los presidentes de las audiencias provinciales. De los decanos de los jueces. De colegios de ab abogados. Todos fachas, dirán ahora. ¿También los de jueces y juezas para la democracia son ahora fachas?

Estamos hablando de un término que se utiliza para abarcar la idea de persecución judicial basada en intereses espurios y no en el imperio de la ley. Por eso se revuelven.

Una de las más claras ha sido aquí, en Herrera en COPE la magistrada María Jesús del Barco, presidenta de la asociación profesional de la magistratura.

Y el resto sin novedad. Según lo previsto casi casi la misma noche electoral del 23 de julio. Sánchez ha conseguido terminar un puzle en el que HA TERMINADO encajando a un condenado por terrorismo como es Otegui, a un condenado por sedición y malversación, y a un fugado de la justicia que, tras la amnistía, podrá volver a España limpio de polvo y paja. Faltaba el PNV y no los nacionalistas vascos no le iban a defraudar a Sánchez. Si hay un partido pragmático, camaleónico ese es el PNV, capaz de apoyar los presupuestos de Rajoy y en cuestión de días sumarse a la moción de censura con Sánchez. Ahora han hecho lo mismo. Han denunciado que el PSOE les ha tratado como un clínex, y han terminado fiándose de él hasta darle sus cinco votos.

No se podían quedar fuera de este circo, porque el próximo año tienen elecciones autonómicas en su comunidad. Ese es su gran interés. Y vienen viendo como BILDU les está comiendo la tostada.

Entre todo lo que han pactado con Sánchez, destaca el el reconocimiento de la nación vasca y el traspaso al País Vasco de lo que las competencias que el nacionalismo cree pendientes. Aquí aparece la gestión de la Seguridad Social en el plazo de dos años y un nuevo cambio de opinión de los socialistas. Nueva bajada de pantalones. Aquí no se libra ni uno. Tampoco José Luis Escrivá. Lo que no era posible ahora sí lo es. Lo de Escrivá es un sonido de hace tres meses, después de las elecciones del 23J. Lo del presidente del PNV es tras firmar con Sánchez.

Con esto de la Seguridad Social pasa lo mismo que con otras muchas cuestiones que están apareciendo en los

documentos. Que las firman para que las dos partes ganen el relato ante los suyos. A Sánchez le permite tener los apoyos, sacar adelante la investidura y al resto acudir ante su parroquia con algo que venderles.

¿Problema con esto de la seguridad social? Que está generando una expectativa falsa. El PNV sabe que ese traspaso supondría un agujero para sus cuentas porque el déficit que arrastran en pensiones es de 4.000 millones de euros. ¿Qué sería lo ideal? Que la fiesta, una vez más, la pagáramos entre todos. Por eso, salió pronto María Jesús Montero para decir, oye, sí está firmado, pero es difícil.

Sí, pero ya veremos. Sí, pero. Con el PNV Sánchez ha tenido una deferencia. Se ha hecho la foto con Ortúzar, una imagen que evitó con PUIGDEMONT.

Termina así el cortejo del candidato socialista y, como a todos les ha prometido lo que le exigían, a todos, la respuesta de sus pretendientes ha sido que sí. Pero ya sabes cuál es la tesis de este gobierno y de sus terminales mediáticas. “Esto no va de que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno. Va para que sigamos gobernando 4 años y hacer un país mejor”. Pues no hay más que ver la reacción de los separatistas. Hay que ser iluso, interesado o muy mal intencionado para comprar esa mercancía.

Desde JUNTS se siguen recochineando. Y no ocultan la euforia con frases del estilo de hemos ganado en todo y la idea es acabar con este régimen español.

EN frente 11 millones de españoles que no han votado eso, habría que ver cuántos de los que votaron a Sánchez lo rechazan, serán muchos, y luego el Poder Judicial, los fiscales, las asociaciones de jueces, los abogados del estado,

los técnicos de Hacienda, los empresarios. En fin. Una respuesta demasiado unánime para confirmar que ni todos pueden estar equivocados ni todos pueden ser unos fachas, ante la denuncia de un pacto que rompe el Estado de Derecho.

Por cierto. Una novedad de cara a las manifestaciones que ha convocado el PP mañana domingo al mediodía en las principales ciudades. Se suma VOX, y es la primera vez, en mucho tiempo, que los dos partidos del centro derecha español van de la mano.