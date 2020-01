Seguro que conoces el caso de alguna familia que recibió la noticia de que el feto tenía malformaciones y se consideraba inviable. Sin embargo la pareja se resistió abortarlo y el resultado ha sido un niño o sano o enfermo pero que ha vivido o vive mucho más tiempo del esperado. En la medida en que mejoran las técnicas prenatales evidentemente quedan más márgenes y, a su vez, todavía nos falta mucho por saber.

Por ello hablamos en Fin de Semana con alguien que tiene en su haber la salvación de muchas vidas humanas, de hecho unos 400 niños como Rodrigo, Candela, David, Gonzalo y muchos más, niños que tienen en común haber sido salvados por el equipo quirúrgico del Hospital San Cecilio de Granada.

En muchos otros centros de España, cuando se detecta una malformación, problemas respiratorios, espina bífida o problemas cardíacos, lo normal es que se considere insalvable la situación. Pero, por fortuna, 400 familias viven agradecidas junto a sus hijos gracias a una cirugía fetal intrauterina: una operación dentro de la madre y en el feto dentro del útero.

Una de las principales responsables de estos milagros, y ahora muy mencionada en ámbitos ginecológicos y científicos, es doña Francisca Molina, ginecóloga especialista en ecografía obstétrica y cirugía fetal, quien explica su labor: “Esta técnica normalmente es cirugía intrauterina, accedemos al útero a través de un instrumento muy pequeño llamado fetoscopio, una óptica y un tubo por el que accedemos a él y ponemos nuestra cámara y la mayoría de las veces operamos con láser o material muy pequeño como tijeritas o bisturís muy reducidos. Es una incisión muy pequeña, de unos 3 milímetros”.

El feto puede ser operado, explica la doctora, “a partir de la semana 16, que es el momento más precoz en el que haríamos una simple amniocentesis, la prueba de aguja. Pero si no hace falta meter la cámara y operamos a través de pequeñas agujas, hemos llegado a ver casos de la semana 11, el caso más precoz”.

“En España, con la actual Ley del Aborto, siempre que podemos encontrar algo muy grave e incurable, se puede detener sin plazos bajo el asesoramiento de un comité”, explica Molina, aunque añade que “tenemos una medicina fetal cada vez mejor estructurada y más organizada”.

“Muchas veces, en medicina, lo que vemos no se correlaciona con lo que va a pasar”, asegura Francisca: “Por ejemplo, las lesiones en el cerebro. Es un órgano muy complejo, no todo lo que se ve por imágenes se relaciona con una función, no hay correlación exacta, y muchas veces damos consejos basados en probabilidades, y no en ciencia cierta, es muy complicado asesorar a los padres para que puedan tomar la decisión más correcta porque nosotros no estamos muy seguros”.

Milagros médicos no faltan, como extraer el feto, operarlo y volver a introducirlo en el útero: “Sí, así es como empezó la cirugía fetal en los años 70 y 80, pero sobre todo en la parte de EEUU, que empezó por cirujanos pediátricos, no por ginecólogos”. “Esta cirugía, no obstante, se van desechando más porque crean graves secuelas a las embarazadas”, matiza la doctora: “Tiene muchos más riesgos que operar por fetoscopia. Normalmente se hace en un embarazo de 5 a 6 meses, donde el útero es muy pequeño, así que hacer la incisión para sacar al bebé es una cicatriz tan grande en un útero pequeño que luego, para parir ese embarazo, había que hacer otra cesárea y, en futuros embarazos, también cesárea. Además hay riesgo de rasgar el útero y eso puede desangrar a la madre y hacer necesaria una cirugía grave. No es lo mismo que una incisión de 3 mm y una anestesia local, como se hace hoy”.

Las patologías más comunes que abordan en estas intervenciones son, sobre todo, en los gemelos: “Los que comparten placenta y se pasan sangre de uno a otro, eso se llama 'Síndrome de Transfusión feto fetal', está muy validada y consolidada; también las transfusiones de sangre dentro del útero cuando los bebés tienen anemia, o las transfusiones de plaquetas. En todo caso, muchas veces probamos cosas experimentales sin poner en riesgo la salud de la madre para no ir al aborto, la intención es salvar la vida”.

Sobre casos que le han emocionado, cuenta el de una madre granadina: “Tuvimos que operarla dos veces en el mismo embarazo. Su hija tiene 17 meses ahora. La operación fue bien, muy temprana, en la semana 17. El problema fue que apareció otro al breve y, tres semanas después de la operación, una niña de ellas tenía una anemia muy grave y mostraba, en el cerebro, signos de que podía haber sufrido efectos neurológicos. Íbamos a hacerle una transfusión pero antes hablamos con los padres sobre las dudas que teníamos porque podía ser salvada pero tener secuelas. Ellos fueron muy valientes y apostaron por una segunda intervención, volvimos a operarlo y, para nuestro asombro, se recuperaron de la segunda anemia y esas posibles lesiones se recuperaron. Fueron momentos muy duros pero salieron adelante, fue una sorpresa para mí y muy agradable”.

En relación a las gestaciones múltiples, la doctora reconoce que “aumentan y nos están dando muchos problemas porque conllevan un parto prematuro, a veces implantan dos bebés pero, por las técnicas por las que pasan en laboratorio, tienden a partirse y acabamos teniendo tres bebés, y eso provoca complicaciones y necesitamos operar”.

La doctora Molina también avisa de los peligros que puede conllevar la forma artificial en que se produce la fecundación en la in vitro: “Por el hecho de introducir el esperma así, la carga genética del padre de forma artificial, estamos viendo mayores riesgos en enfermedades de genética y de malformaciones en estos bebés”. ¿Por qué no cuentan esto los especialistas en FIV? “Seguramente porque los riesgos son relativos, no son el doble o el triple”.