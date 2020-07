El doctor Gaona explota contra el plan de Sánchez para los rebrotes: “No debería confinarse nadie”

Más de un centenar de brotes por coronavirus permanecen activos en nuestro país. Además, se calcula que hasta 17 autonomías han notificado brotes que cuentan con más de 1.900 casos, preocupando de forma incipiente los de Segrià (Lérida) y A Marina (Lugo).

Con este incremento de casos que vemos en las últimas semanas, y con una incongruencia de datos entre los que proporciona Sanidad y la Generalitat (no casan ambos), el doctor Gaona ha querido valorar en 'Fin de Semana' esta circunstancia excepcional que mantiene a muchos españoles en vilo. El miedo, quizás, a la vuelta al confinamiento hace que todos permanezcamos atentos a como se van desarrollando estos brotes en toda España.

El 21 de junio dijimos adiós al estado de alarma (con todo lo que ello supone) para dar la bienvenida a una 'nueva normalidad'. Un nuevo escenario que se planteaba y con el que finalizaba la restricción de movimientos en el país. Dada la nueva circunstancia, Sanidad aseguraba el pasado 9 de julio que “se considerará brote cualquier agrupación de tres o más casos confirmados o probables con infección activa”.

El doctor Gaona en los micrófonos de 'Fin de Semana' en COPE aseguraba que es necesario que nos acostumbremos a que esto vaya a ir pasando, una y otra vez, realizando un símil con otros virus que actúan de la misma forma que la COVID-19. Asimismo, aseguraba que “ esto nos va a poner a prueba... no sólo en la Sanidad sino también en la economía. Me niego a que la única medida que se pueda tomar sea una medida propia de la Edad Media como es el confinamiento, existiendo montones de herramientas ahora mismo como es la inteligencia artificial, para ir adelantándonos por ejemplo a los lugares donde están ocurriendo los brotes”, indicaba el facultativo.

Pero su reflexión no acababa aquí. ¿Qué opinión le merece a Gaona que la gente que ha superado la enfermedad se vea obliga a estar encerrada en casa? Su respuesta es clara: Me niego a que obliguen a la gente que ha superado el coronavirus a estar confinada y que no desarrollemos heramientas para que ellos, poco a poco, vayan tirando de la economía”.

La directora de 'Fin de Semana' aseveraba la premisa de Gaona... y el doctor aseguraba en directo que no debería confinarse absolutamente a nadie y si la gente no es responsable plantea como solución lo que se ha hecho en Andalucía y en prácticamente todo el país: la obligatoriedad de las mascarillas.

Este es el Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19

El documento que ha planteado Sanidad para tratar de frenar los rebrotes plantea soluciones como: reserva de medicamentos, refuerzo en fronteras o un nuevo estado de alarma como última opción.

Estas medidas llegaban tras una reunión de Illa, Sánchez y Simón para tratar de resolver esta problemática que ya adquiere un tinte preocupante por la situación. Dentro de este plan se vislumbran tres escalones de actuación: las decisiones de las autonomías, la coordinación con Sanidad y ya como última alternativa un nuevo estado de alarma. Una forma de tratar de limitar (en la medida de lo posible) la expansión del virus para evitar el "fantasma" de tener que volver a aquellos meses en los que mirábamos a la ventana y aplaudíamos en los que estaban en primera línea contra la COVID.