El doctor Gaona explica por qué la mayoría de avistamientos de OVNIs son en EEUU y señala el caso de Phoenix

En la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunía esta semana una comisión de congresistas y, frente a ellos, había tres exmilitares que aseguraban que los OVNIs existen, y que el gobierno estaba ocultando información, naves espaciales e, incluso, restos biológicos de extraterrestres. Uno de ellos es David Grusch, a quien la dirección del grupo de trabajo del Pentágono sobre los OVNIs le encargó que identificase los grupos de trabajo.

Un tema que han analizado este sábado en la tertulia de Fin de Semana el psiquiatra forense, el doctor José Miguel Gaona, como el psicólogo José Manuel Aguilar. El primero de ellos ha querido apuntar, precisamente, de lo que no ha querido responder Grusch, que está en una subcomisión ante el Congreso que es pública, por lo que tiene que medir sus palabras. “Él mismo asegura que puede contar hasta donde puede contar y, si quieren saber más, habría que hacer otra comisión ante la cual congresistas autorizados para conocer secretos de Estado más elevados él podría explayarse más”.

“Fijaros que tampoco entra en detalles, cuando habla de restos biológicos no explica qué tipo de restos, qué tipo de biología, qué laboratorio lo ha examinado, los resultados... Tendría que ser más puntual”, comentaba el colaborador de COPE este sábado sobre uno de los temas que más se ha hablado esta semana.









¿Sólo hay avistamientos en EEUU? Gaona responde



No obstante, Aguilar ha querido restar credibilidad a las palabras de los comparecientes: “Es un testigo que no ha visto nada, y él mismo lo ha dicho por lo que a mí, como testigo de referencia, no me sirve”, comentaba el experto. “A mí lo que me plantea esto es qué le ha hecho Vallecas a los extraterrestres para odiar tanto a los vecinos de este barrio”, bromeaba, mientras se explicaba: “por probabilidad, si aterrizase una nave extraterrestre en la Tierra, el 70% de la superficie es agua, por lo que estarían en el agua. Pero, si cogemos el otro 30%, el 92% de los avistamientos son en lugares como Wichita u Oklahoma, siempre tiene que ser en Estados Unidos, por lo que los aliens odian Vallecas”, concluía con ironía el psicólogo.

Entre las muchas declaraciones en el Cámara de Representantes de EEUU, uno de los tres mantenía que los testimonios de avistamientos son de personas reputadas: “Los UAP (Fenómeno Anómalo No Identificado) están en nuestro espacio aéreo, pero están tremendamente infrarregistrados, estos avistamientos no son extraños, son habituales. Tripulación militar y pilotos comerciales, observadores entrenados cuyas vidas dependen en una identificación en vivo están presentaciando estos fenómenos frecuentemente”, mantenía uno de los exoficiales que testificó esta semana en el Congreso.

A diferencia de Aguilar, Gaona ponía encima de la mesa una explicación a por qué la mayoría de avistamientos eran en suelo estadounidense: “La verdad es que es cierto que hay muchos fenómenos en EEUU y recomiendo que los oyentes que vean los episodios en Phoenix, Arizona, hace muy pocos años. Centenares de miles de personas fueron testigos del mismo. Pero yo he vivido muchos años en Chile y allí también eran prácticamente semana sí y semana no había avistamientos”, comentaba en la tertulia. Pero, ¿por qué los estadounidenses tienen preponderancia? Escucha la explicación de Gaona en el siguiente audio.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Además, el psiquiatra forense explicaba en Fin de Semana que, en estos momentos, se encuentra en Nueva York, trabajando en el Bigelow Institute: “Es un ejecutivo que se dedica a temas de exploración espacial, nos ha concedido una beca bastante importante para estudiar la personal de los más famosos mediums a nivel mundial. A ver quienes son los guapos en el resto del mundo que se gastan una pasta en un tema así. Por algo EEUU lidera la investigación, aunque en los últimos años con China, pero lidera”, argumentaba.





¿Tienen motivo para mentir los exoficiales?



Preguntado durante la tertulia sobre si los exoficiales podrían tener algún motivo para mentir bajo juramento, José Manuel Aguilar lo tiene claro: “Entretener a la población y dar un tema de verano”. “De todas maneras la ausencia de evidencias no es la evidencia de ausencia, ¿por qué siendo un hecho tan relevante para la humanidad lo ocultan? ¿por qué si tienen conocimientos biológicos que implicaría nuevos compuestos químicos no los cogen? Cualquier sociedad o civilización que tuviera esa ventaja la aprovecharía”, se cuestiona el psicólogo.









No obstante, Gaona tiene una explicación: “Es un tema complejo, hace años Michael Persinger me decía de las consecuencias psicológicas que tendría para la población saber que no estamos solos en el universo. Uno de los planteamientos que hace Grusch es que si acaso no fuese tecnología extraterrestre, al menos deberíamos estar preocupados por saber qué gobierno tiene esta tecnología tan avanzada. También decía que haciendo tecnología inversa varios técnicos habían resultado heridos, lo que implica es que quizás son materiales que desconocemos, tecnología distinta que no sería fácil de replicar esta tecnología. Hay una cosa importante, en las últimas décadas hemos evolucionado, personas que habían sido ridiculizadas han ido ganando calidad en los testimonios, ahora son aviadores de la Fuerza Aérea americana que están testificando, en EEUU las personas se toman muy en serio lo de testificar bajo juramento.