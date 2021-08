Diego Cantero, Funambulista: “durante el confinamiento escribí las canciones más optimistas de mi vida”

El cantautor y líder del grupo musical español Funambulista, Diego Cantero, habla en ‘Fin de Semana’ con Rosa Rosado sobre su próximo disco: “las canciones las compuse durante los meses más ‘chunguetes’. Uno cuando escribe lo hace para ayudarse, para explicarse, para entenderse primero a uno mismo... en esos meses me salieron las canciones más optimistas que he escrito en mi vida, quizás por la necesidad de recuperar el tiempo, la vida... y también por volver a mirar las cosas de otra manera”y sobre su disco, todavía sin titular, añade: “el próximo discono es solo el más optimista, sino el más “pafuera” que he hecho en todos los sentidos. Cuando me pongo optimista no hay quien me gane igual que cuando hay que echar un poco de pimienta o mala leche también lo hago con mucha valentía... Creo que hasta ahora mis discos eran más reflexivos y en este disco la razón tiene poco que ver”.

Sobre su gira aclara entre risas: “¡La gira es en 4 formatos! Seguimos haciendo conciertos de la gira 'Origen' en la que era yo solo en un escenario con mi piano y guitarra. Luego estamos haciendo conciertos en formato 'trío' para los de 600/800 sentados. Para aquellos conciertos que sean un poquito más grandes los hacemos con la banda y el cuarto formato es otra gira con Marwan, 'Tarde, pero llegamos', que está siendo divertidísima... Irme de gira con amigo de toda la vida es una pasada. Hacemos un mezclete.” Y sobre Marwan afirma con ilusión que “cada vez que te pasa algo bueno mirar para al lado y ver a tu colega es lo mejor. Maru y yo compartimos comienzos y estar con él de verdad que es de lo más divertido. A los 5 mins todo el publico es colega de Maru, de toda la vida”.

Después de su entrevista con Rosa Rosado y de jugar a un reto musical con Markote, Diego toca la canción “Me gusta la vida” en directo.