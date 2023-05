¿Molinos de viento sí o no? Hablan los expertos

La energía, es uno de los grandes debates que hay en España, sobre todo a raíz del incremento de los precios. Nuestro país es el séptimo en cuanto a generación eléctrica a partir de energía solar y eólica, por detrás de China, Estados Unidos o Alemania. En otras palabras, 33% de la energía viene de estas fuentes.

España, como sus socios europeos, cuenta con un plan para cumplir los objetivos de lucha contra el cambio climático. Estos compromisos conllevan la instalación masiva de energía renovable para completar la transición energética en el 2050

El caso es que esto ha derivado en un “boom” de las renovables. Macro proyectos de plantas fotovoltaicas y molinos de viento han proliferado por todo el territorio a una velocidad vertiginosa. Y claro, su instalación ha generado tensiones. Jaume Franquesa es profesor e investigador en el departamento de Antropología de la Universidad de Búfalo (EEUU) y autor de ‘Molinos y ‘Gigantes”: “El problema más allá del impacto visual, es más profundo. Hay críticas más de fondo. Una sería la crítica del modelo… parece que se pone énfasis en instalar grandes parques eólicos o fotovoltaico pero se pone menos énfasis en propiciar el autoconsumo, la creación de comunidades energéticas…”. Explicaba el experto la situación en la que se encuentran muchas zonas locales o municipios: “Tienen la sensación de que se les presta poca ayuda y de que tienen que lidiar con grandes empresas en circunstancias no ventajosas para ellos”. “Hablamos de zonas que rurales, la España vacía. Se sienten desatendidas o engañadas. Se les promete que el siguiente proyecto que viene es el que les va a salvar y a traer el desarrollo. Llevan muchas décadas sintiendo que el desarrollo no funciona, que continúa el éxodo rural y el envejecimiento. Hay una sensación de ninguneo”. El cambio a este tipo de energías, confirmaba el profesor, es necesario: “Pero hay un punto que hay que tener en cuenta. Solo instalando renovables no vamos a dejar de emitir gases de efecto invernadero y otros problemas ambientales que tenemos”.

En Fin de Semana ha participado también don Joan Ramón Morante, catedrático de electrónica de la Universidad de Barcelona y Director de del Instituto de investigación de Energía de Cataluña, partidario de la instalación de este tipo de instalaciones para afrontar la crisis climática: “Hay que ser conscientes de que estamos en una transición energética. El modelo energético no está sirviendo para la humanidad, la prueba está en el cambio climático. Hay que detener el uso de combustibles fósiles y hay que preguntarse cuánta energía estamos usando… la mayor parte de origen fósil, por tanto emitiendo CO2 y contribuyendo al cambio climático”. Ante el argumento de que la instalación de parques eólicos supone el desplazamiento de otras actividades como a agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo: “Evidentemente, cualquier actuación del hombre tiene un impacto. Nosotros reclamamos cuantificar estos impactos y poner estas cifras encima de la mesa de quien tenga que tomar decisiones. De alguna forma, soluciones ideales probablemente no las haya… hay que tomar decisiones ‘de lo malo lo peor’”.

