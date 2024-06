¡El debate en la Escuela de Padres! ¿Es bueno el apego de los jóvenes españoles por sus padres?

Un estudio afirma que los jóvenes españoles, de hasta 35 años, son los más apegados a sus padres de toda la Unión Europea. 7 de cada 10 de estos chavales interactúan al menos una vez al día con sus progenitores. En cambio, la media en Europa es del 49%. Del estudio se desprenden algunas consecuencias: además de provocar una mayor dependencia, también crea en ellos una mayor vulnerabilidad.

Esta investigación del Observatorio Social la Caixa ha contrastado que el 56% de los españoles entre los 18 y los 35 dice sentirse “extremadamente próximo a sus padres". Mientras que la media europea es del 38%

¿Por qué los jóvenes españoles están más apegados a sus progenitores? El investigador del estudio, Joan Miquel Verd asegura que se debe al “modelo familiar” de los países del sur de Europa. Lo positivo, que lo tiene, es que así se constituye una red de apoyo social que hace de sostén. Y como ejemplo ponen lo ocurrido en la crisis de 2008 cuando muchos padres, ya jubilados, ayudaron con sus pensiones a los hijos que se quedaron sin trabajo y sin ingresos, lo que aporta cierta tranquilidad emocional, es decir, saber que tus padres siempre van a estar ahí, para lo bueno y para lo malo.

Al margen de estas conclusiones, el estudio también pone el acento en la falta de políticas de juventud en España...lo que deriva en que estos jóvenes se refugien en la familia y los contactos personales como apoyo ante las dificultades.





EL DEBATE LLEGA A LA ESCUELA DE PADRES





Ingeborg Schlichting, Carmen Candela y Pedro Martínez han vuelto a Fin de Semana. El psicólogo de cabecera tiene muy claro que estos números "son malos desde el terreno psicológico. Si seguimos así, seremos una sociedad lamentable en cuanto a la generación de recursos futuros. Desde el punto de vista psicológico se suele decir que la autoafirmación se hace en la adolescencia (...) hay que dirigir a la persona a que se perciba autosuficiente para afrontar la vida sin la necesidad de estar mirando constantemente a los padres".

Una postura que aplaudía Ingeborg Schlichting: "A una determinada edad hay que ser independiente para prepararse para la vida. Yo que haya chicos que están hasta los 35 viviendo con los padres es anormal (...) entiendo que hay mucho paro juvenil y muchas veces tienen que estar en casa de los padres porque no les queda otra. Pero conozco casos en los que, aunque tengan buen trabajo viven en casa de papá y mamá porque viven cojonudamente".

En el otro lado de la balanza, la médico de cabecera Carmen Candela: "Yo me derrito de la emoción cuando mi hijo de 35 me llama todos los días. Que mi hijo de 28 años quiera seguir viviendo conmigo, que haga un hogar agradable para mi marido y a mí, que cenemos con él... ¡me encanta! Otra cosa es que mi hijo sea un vago, un 'Nini', que se levanta a las doce, que me hace la vida imposible, que da mal ambiente... pues estaré deseando que se vaya".

