¿Cuáles son las gasolineras más baratas? ¿Cómo revisar el coche antes de viajar?

Si no has salido ya este finde camino de la playa lo harás en breve... además, se acerca ya el mes de agosto y con ello la operación salida y retorno.. con millones de desplazamientos... Sin duda la carretera, el coche, la gasolina… y la cartera, vuelven a ser protagonistas. Si, si, porque hemos alcanzado las cifras más altas en el precio del carburante desde hace 7 años, y no paran de subir... y ponen a prueba cualquier presupuesto que nos hayamos fijado para estas vacaciones.

Por este motivo, hemos hablado con el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Manuel Vivas, que nos ha desvelado que las gasolineras más baratas que podemos encontrar en ruta son aquellas de autoservicio y ligadas a cadenas de supermercados.

El portavoz de la OCU ha aconsejado hacer una planificación previa del viaje, comparar los precios y conducir de forma constante y tranquila.

A estas recomendaciones se debe añadir la revisión del coche a la hora de viajar. Los neumáticos, el motor, la batería o los frenos también deben estar en perfecto estado antes de echarle mano al volante. Y es que, tal y como informa la DGT, son 1,7 millones de vehículos los que sufren averías anualmente en esta época de muchísimos desplazamientos. Por lo tanto, además de la revisión anual para comprobar que está todo en orden, nunca está de más hacer una revisión general antes de salir, sobre todo si vas a hacer un viaje de larga duración.

El directivo de Automóviles Couto, Benigno Ruiz Salazar, ha aclarado la importancia de revisar el coche a la hora de viajar y cómo hacerlo. Durante su entrevista con Cristina, Benigno ha destacado los seis puntos que, para él, son cruciales revisar antes de viajar: neumáticos, luces, niveles, limpieza de los cristales, agua y combustible.