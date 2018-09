Cristina Almeida sobre RTVE: "Siempre es un reducto de los gobiernos para interntar manipular"

La abogada Cristina Almeida, que participaba en el programa de TVE 'Amigas y conocidas', considera un error que hayan quitado ese programa.

Almeida ha contado en 'Fin de semana de COPE' que, en ese espacio presentado por Inés Ballester, ella "podía hacer y decir lo que sentía. Me sentía libre y además era una tertulia que tenía un tono muy distinto al de todas las demás".

Es más "determinadas tertulias no me gustan pero esta era de mujeres en la que hablábamos de muchos temas y era respeto absoluto a lo que cada uno queríamos decir".

La abogada, que asegura haber rechazado asistir a otros programas de televisión por no sentirse cómoda, no entiende como la dirección de TVE ha decidio prescindir de 'Amigas y conocidas' en su parrilla cuando "tenía mejores datos de audiencia que otros programas de la cadena".

La purga de RTVE, que afecta a 50 personas de la plantilla y a casi un centener de colaboradores externos, no es algo que sorprenda a Cristina: "Cada gobierno que llega lo primero q hace es asegurarse la RTVE. Lo hizo Rajoy y ahora se hace también"

Le parece "bien que reorganicen pero" manifiesta que "la tele parece que está para meter a lo que es de mi cuerda". Almeida cree que "hay gente que me parece que quiere meter de lo suyo lo que puede. Meto a los míos, por si cuela,y si viene otro al que no le guste pues que lo quite otra vez".

Su mensaje en el programa 'Fin de semana COPE' es claro: "Me da pena. No sé si es tanto Rosa María Mateo o quien. Hay veces que manda mas el marinero que el patrón"

esta de acuerdo que tenía que cambiar porque siempre son reductos d elos goibiernos para interntar manipular