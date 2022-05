El peligro de las 'criptosectas': "Captaron a mi hija en el colegio, nos llamó fracasados y se fue de casa"

Vivir sin trabajar es curiosamente el sueño de muchos jóvenes. Muchos de ellos lo llegan a verbalizar con frases como "hacerse rico sin dar chapa".

Últimamente, más de 400 familias en España han denunciado lo que ahora se llama "criptosecta", que engaña a miles de jóvenes, muchos de ellos menores, con la promesa de hacerles millonarios con las famosas criptomonedas, el dinero virtual. Estas familias se han movilizado y han conseguido recoger más de 50.000 firmas para exigir el cierre de una escuela que, supuestamente, les instruye en estas inversiones, la IM Mastery Academy. En realidad, lo que hace es captar a los jóvenes para que atraigan a otros, lo que se conoce como una estafa piramidal.

Prometen a estos chicos, quienes pagan previamente una cuota de 150 euros, que van a hacerse millonarios a través de operaciones con criptomonedas y que van a vivir muy bien sin trabajar. Una vez captados, les instan a traer a más amigos para ahorrarse la cuota o incluso ganar dinero.

El pasado23 de marzo, la policía detuvo a ocho miembros de esta academia por estafa pero, hace unos días, esta misma escuela montó una convención en Badalona a la que acudieron más de 9.000 asistentes.

Las familias de estos chicos están desesperadas. Sienten que han perdido a sus hijos y no saben qué hacer para recuperarlos. Pedro tiene una hija de 16 años captada por la escuela de formación y esta mañana, ha querido recordar en 'Fin de Semana COPE', cómo empezó todo.

"Cambió totalmente en un mes. Es realmente increíble lo que puede cambiar una persona. La captaron, creo que fue en el colegio, en su propio colegio. No es una chica fácilmente engañable, ha debido ser alguien de su confianza. Lo he pasado muy mal. Es una niña y es que vive con ellos en un piso patera. Dios sabe lo que estarán haciendo con ella".





Este padre cuenta que todo fue muy rápido, que su hija llegó a casa contándoles que había encontrado su sitio, que ya no les necesitaba, que se iba de casa. Apartó a sus padres, a sus amigos, en resumen, a toda su vida anterior.

"Ella nos contaba simplemente que había encontrado su felicidad por fin en su vida. Dijo que quería hacer economía, una cosa de criptomonedas, todo muy raro. Pero, sobre todo, estaba excesivamente eufórica. Y en un mes se nos va de casa porque no podemos estar con ella, porque la entorpecemos en su nueva vida. No cuenta nada, simplemente se va, nos dice que somos unos fracasados y que no puede seguir con nosotros porque llevamos un sistema rudimentario y primitivo".

Algo que queda muy claro es que las criptosectas tienen muy desarrollado su sistema de captación y que impulsan a los jóvenes a desvincularse de sus padres. Pedro aseguraba que, en su caso, no han perdido mucho dinero, unos 700 euros, pero otras familias han perdido mucho más. Ahora, su hija está intentando captar a su madre y a sus amigos. Su padre, desesperado, confesaba que siente que la ha perdido, que ya no la reconoce, que la han convertido en otra persona diferente.

José Miguel Cuevas, experto en estas sectas, adicciones y profesor de Psicología de la Universidad de Málaga, comentaba la verdadera pericia que tienen estos grupos a la hora de captar a los jóvenes. "El hecho de cómo plantean todo, como blanco o negro, como todo o nada, o estás conmigo o estás contra mí, es un esquema repetido en muchas presuntas estafas piramidales, que utilizan estas mismas técnicas y que siempre muestran que la gente de fuera de la calle somos mediocres porque tenemos un trabajo de ocho horas y que ellos están preparados para algo mayor".

Al principio te muestran que se trata de algo complementario, que no requiere dificultad pero, cuando entras dentro y ves que los beneficios no llegan, te plantean que tan solo unos pocos llegarán al éxito, para lo que "tienes que ser uno de ellos, sacrificarte, quitar tiempo a las cosas importantes", explicaba Cuevas.

El especialista advertía, además, del comportamiento a seguir a la hora de tratar con una persona "abducida" por estas escuelas: "Hay que intentar empatizar con ellos, algo muy difícil, porque se vuelven muy hostiles al ver que no eres como ellos". No se despedía sin hacer un llamamiento a las autoridades, a las que pide que "investiguen e intervengan porque nos encontramos con grupos que también operan con menores de edad, no solo con adultos".