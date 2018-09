La vida ha querido reunir de nuevo a Vilma Wong, de 52 años, y a Brandon Seminatore, de 28 años, en un escenario conocido para ambos. Ella es enfermera en el Hospital Lucile Packard, en Palo Alto (California) y conoció por primera vez a Brandon hace 28 años, cuando tuvo que atender su prematura llegada al mundo con apenas 28 semanas de gestación. Y fue ella también la primera en reconocer a aquel bebé prematuro en Brandon Seminatore, el nuevo médico residente de segundo año del hospital.

Era el año 1990 cuando la madre de Brandon ingresaba en el Lucile Packard para ser intervenida con una cesárea de urgencia con apenas 28 semanas de gestación. Brandon Seminatore pasó sus 40 primeros días de vida en la NICU, Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, al cuidado de Vilma Wong, como enfermera de atención primaria.

Casi 30 años después, el casual reencuentro entre ambos se producía hace unas semanas en el mismo hospital solo que en unas circunstancias completamente diferentes. El azar quiso que Brandon ingresara como médico residente con especialidad en pediatría en el mismo hospital que le vio nacer y que coincidiera en su turno de trabajo con Vilma Wong.

Ambos han estado en el programa 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting. “Me dijeron que nací muy pronto, que mi madre estuvo enferma tras el embarazo y que tuve que estar en el hospital durante mucho tiempo”, ha afirmado Brandon por teléfono desde California.

“Cuando empecé a trabajar en la unidad de prenatales me contaron historias de cuando era mas joven y me pidieron que comprobara si alguna enfermera que estuvo conmigo trabajaba allí. Mencionaron algunos nombres y reconocí el de Vilma, pero había pasado tanto tiempo que me daba vergüenza preguntar si aún quedaba alguien de cuando yo nací”, ha comentado.

Pero ese momento llegó una mañana. Así lo ha relatado Brandon: “Estaba haciendo mi ronda por las mañanas. Fui a ver a un bebé y Vilma era una de sus enfermeras. Ella estaba allí, me preguntó que quién era, dónde crecí, dónde nací y me preguntó si mi padre era policía. Eran preguntas muy concretas porque sabía mucho sobre mí”.

Él ya conocía de su existencia por la información que había recibido de sus padres, pero no llegó a pensar en que se la podía encontrar tanto tiempo después. De hecho, fue Vilma quien, tras las presentaciones y varias preguntas, ató cabos con su nombre y apellidos y lo reconoció de inmediato.

Vilma le ha querido contestar en el mismo programa de 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting. “Cuando él se acercó a la incubadora, yo le hice muchas preguntas. Ya no solo era por el apellido que coincidía, sino por las respuestas que me daba. Había muchas casualidades y él me dijo si yo era Vilma. Le respondí '¿Cómo sabes mi nombre?'. Nos quedamos mirando unos segundos sin decir nada ante este momento tan emocionante que estábamos viviendo”.

"Conocer a Vilma me ha demostrado la dedicación y el amor que tiene por su carrera", ha dicho Brandon. "Se preocupa profundamente por sus pacientes, hasta el punto de recordar su nombre casi tres décadas después. No todos nosotros tenemos la oportunidad de ver creer a nuestros pacientes. Me alegró enormemente poder compartir ese momento con ella".

Su particular encuentro fue compartido hace unas semanas en redes sociales por el propio Hospital, donde su historia se hizo viral.

Las fotografías que aparecen en ella fueron cedidas por los padres de Brandon, quienes desde hace 30 años solo han tenido palabras de agradecimiento hacia Vilma, una enfermera legendaria que ocupa un lugar muy especial en su familia.