¿Te pasa que a veces eres incapaz de recordar dónde has dejado las gafas, aunque te las acabes de quitar? ¿O tener en la punta de la lengua el nombre de ese cantante que tanto te gustaba cuando eras joven y no acordarte?

Es habitual que algunas personas --al cumplir los 50 años, algunas antes y otras después-- comiencen a experimentar pequeñas pérdidas de memoria en su día a día.

Algo que en palabras del neuropsicólogo Álvaro Bilbao, es normal: “la sensación de pérdida de memoria es uno de los signos psicológicos más comunes, incluso más que el estrés o la depresión”.

Ante la duda que surge a muchos, ¿habrá un día en que pierda por completo mi memoria?, Álvaro Bilbao es claro: “Sí y no. De la misma manera que tus piernas no corren igual de deprisa cuando tienes 60 años que cuando tienes 20, tu memoria no es tan ágil, tan rápida y no tiene el mismo alcance cuando tienes 60 años que cuando tienes 20. Es algo a lo que todos tenemos que hacernos a la idea”.

Sin embargo, el experto ha destacado que “sabemos que muchas personas mayores pierden la memoria por síntomas y alteraciones del flujo sanguíneo al cerebro que otras personas no van a tener”. Por ello ha recomendado prestar atención a algunos detalles que pueden alertar de un problema mayor: “Cuando confundimos una palabra por otra con FRECUENCIA, más de una vez al día”. Sobre todo cuando aparecen palabras que no tienen que ver con su significado: en vez de radiador utilizar rinoceronte, que empieza con la misma letra pero no tiene nada que ver.