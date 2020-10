Concha Velasco: “El Papa me regaló un rosario cuando estaba enferma hace 7 años”

Este domingo es Concha Velasco, con su melodía y su encanto, la que pasa por los micrófonos de Fin de Semana. Tiempos de pandemia, de confinamientos y medidas de seguridad que afectan a todos los tipos de espectáculos. Aquí no vale que seas famoso o celebrity. Llega al cine, a los dioses de la escena, y no espera a que pase el vendaval.

“Hoy es San Francisco de Asís, y felicito a todos los franciscos, especialmente al Papa, que me regaló un Rosario cuando estuve enferma hace 7 años” comenta la actriz. Ahora está entre fantasmas, concretamente, con “La Habitación de María”, “tengo pocos amigos, pero los que tengo son buenos amigos. Uno de ellos es Imanol Arias. Me lo has recordado porque ayer estuviste en Córdoba” dice Concha Velasco.

“Lo único que espero es que nadie se contagie en un teatro. Ayer fui con mi nieto al cine, no le he visto en todo el confinamiento y no quiero que vuelva a pasar esto. Nos han dicho que no vamos a poder vernos otra vez. Fue maravilloso salir de casa para ir al cine. Estaban mi hijo Paco con mi nieto Manuel. Se siguen las medidas de seguridad, gracias a eso puedo ir a ver una película a la pantalla grande”.

“Falleció mi tía Conchita, pero las cenizas que nos dieron no sabemos de quién son, pero bueno…” ha dicho la actriz. “Mis hijos no me lo querían decir porque sabían que yo tenía una relación estupenda con ella, de los pocos de la familia. Fueron mis hijos al entierro sin decírmelo, se portaron fenomenal. Lo de Gerardo Vela también me ha sentado fatal, creo que es alguien a quien no se le ha hecho ni caso”.

Durante la pandemia, Concha Velasco ha aprovechado para hacer muchas cosas, “hasta que me caí y me partí un brazo. Ahora me cuesta mover el hombro, he tenido que usar una silla de ruedas”. Ha hecho muchas mudanzas, las tiene contadas, “15 mudanzas he hecho. Mi padre era militar, así que me he movido mucho. A mi madre no le gustaba, porque era republicana, pero hemos llegado a vivir en Marruecos. Por eso soy un poco más liberal y fueron unos años preciosos en Marruecos. Volví a Madrid porque mi madre quería que me dedicase a lo que me gustaba, y le dijo a mi padre que nos teníamos que ir a la Península” cuenta Concha Velasco.

Ahora, “mi hijo Manuel se ha convertido en mi consejero. Me cuida constantemente. Me anima con los temas de la prensa. Me ha ayudado a encontrar una casa preciosa, vivo al lado de mis hijos. Esto es maravilloso” ha contado.