“Con 18 años y en casa sin hacer nada es un parásito y denunciarlo es duro pero es un acto de amor"

Los que ni estudian ni trabajan, los ninis, son un dolor de cabeza para muchas cabezas. Se encierran en la casa y se convierten en un ser que vive de chupar del bote. Los datos de la EPA, el problema ha empeorado con el Covid. El 24 % de los que tienen entre 20 y 24 años no han completado los estudios de bachillerato o FP. Si ampliamos el arco, de entre 15 y 29, nos encontramos con un 17,3 %.

Para reflexionar sobre ellos, Don Emilio Calatayud sabe cómo poner a trabajar a la gente: “Me encuentro con estos casos y los condeno a estudiar. Les exijo y les obligo a sacarse la enseñanza obligatoria o en segundo de la ESO les meto en un módulo. Es lo mismo que les condene yo, igual que como me condenaba mi padre” comenta el juez.

“A mí me metieron en su momento en cartilla. Los que tienen vocación son los frailes, a mí me metieron a estudiar como a todo hijo de vecino” ha dicho don Emilio Calatayud. “Yo cada vez que voy al juzgado me tengo que motivar, pero eso de que la gente se pone delante del espejo a decirse cosas... Pamplinas. Si me estás convirtiendo la familia en un calvario y con 18 no estás haciendo nada, a la calle a trabajar. En el campo de España hay mucho trabajo”.

“El chaval tiene que llegar a los 18 años bien educado, porque si no al superar la mayoría de edad, se convierte en un parásito” comenta. “Y ya si son agresivos y encima no pegan palo al agua, hay que denunciarlos. Por adicción, por insultar... Si son mayores de edad, aire. A la calle”.

Si hay que ponerse en esta circunstancia, para don Emilio Calatayud, “la denuncia es un acto de amor. Si ya es mayor de edad, que les deje coger la puerta. Es duro, pero el tiene que saber vivir a su costa, no a la de los padres. No hay que ser tan buenos. En estos momentos hay que ser un poco egoístas” dice el juez.