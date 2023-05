¿Cómo es el viaje de un paquete desde que lo compramos online hasta que llega a casa? Lo descubrimos en COPE

Seguro que alguna vez lo has hecho. Te metes en una web de una tienda en concreto, echas un vistazo a los productos que hay, lo compras y pides que te llegue a tu casa. En solo cuestión de días, llega a tu casa en perfecto estado y lo tienes listo para disfrutar. Fíjate si has ahorrado pasos, porque no has tenido ni que moverte de casa para poder tener un producto que deseabas.

Es lo que conocemos como el comercio electrónico, que aglutina, en el caso de El Corte Inglés, el 10% de las ventas, una cifra que va en aumento, especialmente, cuando llegan días como el de hoy: el Día de la Madre. Por eso, en Fin de Semana, queremos conocer cómo es ese proceso desde que lo compramos, hasta que nos llega a casa.

Por eso, nos hemos acercado a uno de los centros de distribución del comercio electrónico de Europa y el más grande de El Corte Inglés. Se encuentra en Valdemoro, y nos hemos adentrado en una de sus naves para ver en primera persona cómo se preparan nuestros paquetes hasta la fase final.





Aquí trabajan unas 900 personas y, para que te hagas una idea, la superficie equivale a diez campos de fútbol. Carlos Lorenzo es responsable del comercio electrónico, y nos explicaba que pusieron en marcha esa nave en 2017 "debido al incremento de la venta online. En la pandemia se produjo el gran cambio, adquirimos nuevos clientes que se han consolidado" explicaba. Ellos multiplicaron su actividad en 2020.

Un futuro prometedor

Nos adentramos en la nave central del comercio electrónico de El Corte Inglés, donde tenemos que emplear elementos de seguridad y visibilidad entre los trabajadores para evitar accidentes. Aquí hay carretillas, y también robots, que, de hecho, son los menos peligrosos porque tienen "sensores que te detectan y se apartan".

Estamos con Mariano Beanzones, responsable de la estrategia de desarrollo de negocio, que nos explicaba que el futuro y el presente está en el comercio electrónico. "Constuimos la nave cuando nos dimos cuenta de que se necesitaba de unas instalaciones dedicadas a este comercio, vamos evolucionando y nos vamos adaptando" contaba.

La demanda en un día como hoy se incrementa un 13%, pasa de 30.000 pedidos diarios, a unos 40.000. "Tenemos diferentes mecanismos para adaptarnos a la demanda" contaba.

Lo que vemos es el comienzo y el final de los procesos: una vez que se termina el pedido, los recepcionas, los paletizas y se queda preparado para enviar. Antes de eso, se revisa la mercancía, lo empaquetan y lo surten. Todo ello, en una especia de U.

Verónica Jiménez, en el área de negocio, nos explicaba la técnica del decanting: "nos entran de distintas partes, tras su revisión, la guardamos en la mejor zona para ese producto y analizamos que la mercancía se corresponde con lo que hemos pedido".

Los robots, clave en el comercio electrónico

Los robots son los que se dedican a agrupar en distintas plantas los productos y generar paquetes, controlados, claro, por un ser humano.

Se pueden ver en una pantalla con distintos colores para su control, y en Fin de Semana, "hablamos" con uno de ellos. No tiene nombre, sí número, pero se ve perfectamente en qué está trabajando en ese momento.