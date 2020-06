Cómo tener una casa eficiente y resistente al calor

Llega el calor y se nos pone la casa que parece un horno. Quien no tenga aire acondicionado, se las tiene que ingeniar para intentar no convertirse en un plato para la comida. Hay remedios para esto, lo ha contado en Fin de Semana Alfredo Sanz, presidente del consejo general de arquitectura técnica de España: “Es clave una ventilación adecuada. Necesitamos ayudas exteriores, porque henmos delegado el confort climático en las máquinas. En su momento, las casas se contruían con una idea de cómo evitar el calor, pero se ha perdido”.

“Ahora, la solución inmediata es tener cuenta la orientación de la vivienda y abrir las ventanas y huecos en el momento en el que el sol no está pegando, porque si no lo que tenemos una estufa. La clave no es bajar la temperatura, sino evitar que no suba. Ayudan las plantas, humedecer las cortinas y sobre todo buscar una ventilación adecuada”.

“Voy a hablar del tema de los ventiladores. Porque tienen posición de verano y de invierno. Una vivienda energeticamente ineficiente producirá lo que llamamos una hipoteca oculta, porque nos va a pedir mucho más gasto energético”.

“Para rehabilitar la casa, hay que cambiar de una forma eficiente la envolvente, para que tenga menos necesidades. Tenemos que aislar la casa de manera ideal, nos va a ahorrar un buen dinero”.