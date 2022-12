¿Cómo afecta al cerebro de los menores el consumo de pornografía?: "Adicción, desconexión, aislamiento..."

De acuerdo con los últimos estudios, como el de la Fundación Barrié, el 25% de los jóvenes entre 12 y 14 años consumen pornografía. Una cifra que aumenta hasta el 66% en jóvenes entre 16 y 18 años.

¿Qué consecuencias tiene para la salud de los menores que consumen contenido pornográfico?

Para empezar, arrancaba el psicólogo Pedro Martínez, “La sexualidad no nos puede escandalizar. Está en nuestro desarrollo. En estos tiempos las personas, los jóvenes, acceden a información de forma más fácil y, a veces, no conveniente. Por eso tenemos que tener cuidado y buscar alternativas para ver cómo somos capaces de dirigir y administrar estas tácticas. Pero no nos podemos asustar”. Desde los tres años, explicaba el experto, las personas comienzan a experimentar inquietudes sexuales.

La médico endocrino Carmen Candela recordaba que el consumo continuado de contenidos pornográficos deja estragos en quien lo ve: “Aislamiento del entorno, desconexión, adicción… La pornografía está exenta de todo afecto. El hombre usa a la mujer como objeto de deseo. Ella igual. No hay comunicación, afecto, emoción… eso no es la sexualidad humana. Que los niños tengan acceso a esa desinformación de la sexualidad me parece atroz”.

Cristina recordaba otros datos, como los del informe sobre Desinformación Sexual de Save the Children, que desvelaban que al 46% de los varones les gustaría poner en práctica lo que ve. “La pornografía es delicada. Pero no podemos taparnos los ojos… se ha consumido siempre” apuntaba el psicólogo: “Los profesionales tenemos que contemplarlo como una variable”.

Incidir en una educación sexual bien llevada en determinadas edades es clave: “Que niños de entre 9 y 12 años sean introducidos en el uso de dispositivos para que no caigan en mensajes perniciosos”. También contar con los filtros de contenido sexual que se pueden activar en los dispositivos móviles.