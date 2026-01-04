El cielo de 2026 regala a España un eclipse solar total, el primero en más de un siglo

El año 2026 acaba de comenzar y el firmamento ya promete espectáculos celestes únicos. Durante los próximos meses, el cielo ofrecerá fenómenos como las lluvias de estrellas cuadrántidas o las populares perseidas de agosto. Sin embargo, el gran protagonista será el eclipse solar total del 12 de agosto, un evento que no se ha visto en la península ibérica desde hace más de un siglo y que será visible en una franja que atraviesa desde Galicia hasta las Islas Baleares.

Sobre estos fenómenos ha hablado Fernando Ruiz, prior del monasterio del Olivar en Teruel y experto en astronomía, en una entrevista en el programa 'Fin de Semana' de COPE con Cristina López Schlichting. Fray Fernando, que organiza desde hace años quedadas para observar el cielo, ha destacado que más allá de eventos puntuales, contemplar el cosmos nos permite volver a nuestra esencia. "Volver a una noche oscura es una experiencia fascinante que hace resonar dentro de nosotros conexiones ancestrales", ha afirmado.

El eclipse que hará historia

El experto ha mostrado su entusiasmo por la oportunidad que se presenta. "Nos ha tocado a todos la lotería y sin haber comprado ningún billete", ha expresado Fray Fernando al referirse al eclipse del 12 de agosto de 2026, al que se sumará otro total en el sur de España en 2027 y uno anular en 2028. Según ha relatado, la experiencia de un eclipse total es "tremenda", ya que se puede observar cómo "poco a poco se va haciendo de noche" y los animales, desconcertados, buscan su refugio.

La Luna se interpone y proyecta una estrecha franja de luz que este año bendice a la península" Fernando Ruiz, Prior del Monasterio de Santa María del Olivar

Consejos para una observación memorable

Para disfrutar del fenómeno, Fernando Ruiz ha ofrecido varias recomendaciones. Lo primero es buscar un sitio elevado con buena visibilidad hacia el oeste. Además, ha subrayado la importancia de usar protección adecuada: "Lo primero y esencial son gafas de eclipse, y además una por persona". Ha advertido de que no sirve ningún otro método casero, como máscaras de soldar o cristales ahumados, y ha recomendado comprarlas con tiempo.

Durante el eclipse se podrán observar fenómenos como las perlas de Baily o el anillo de diamantes. En el momento de la totalidad, que durará aproximadamente un minuto y 40 segundos en su zona, se podrá retirar la protección. "Cuando llega a la totalidad, 1 se quita las gafas, ve el punto negro y alrededor la corona solar, decenas de 1000 de kilómetros de viento solares que brillan a altísimas temperaturas y que podremos ver a simple vista", ha detallado.

Cuando llega a la totalidad, 1 se quita las gafas, ve el punto negro y alrededor la corona solar"

Un plan doble: eclipse y Perseidas

El 12 de agosto ofrecerá un plan doble, ya que el eclipse coincidirá con la tradicional lluvia de meteoros de las Perseidas. El prior ha calificado la jornada como "un planazo": ver el atardecer con el sol eclipsado, cenar y, una vez se haga de noche, tumbarse a contemplar las estrellas fugaces, una costumbre arraigada en muchas zonas de España. "Eso sí que es un planazo, olvídate de todo lo eso de que chumba chumba y fiestas rave", ha bromeado.

Además de este evento principal, el calendario astronómico incluye un eclipse parcial de Luna visible en España el 28 de agosto. Para el futuro cercano, los amantes de la astronomía deben marcar en rojo dos fechas más: el 2 de agosto de 2027, con un eclipse solar total visible en el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla, y el 26 de enero de 2028, con un eclipse solar anular que se podrá ver en gran parte del país.

Finalmente, Fernando Ruiz ha destacado el valor de estos fenómenos como una "bendición para estas nuevas generaciones". En su opinión, pueden servir para "inspirar vocaciones científicas" y reflexiones más profundas. "Yo creo que eso nos puede hacer, si lo aprovechamos bien, un poco más humanos, y eso creo que lo necesitamos bastante", ha concluido.