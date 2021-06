Carmen Lomana señala por qué Isabel Pantoja no fue a la comunión del hijo de Kiko: “¿No hay una cabeza buena?”

La colaboradora de COPE, Carmen Lomana, ha mostrado su opinión sobre el último conflicto entre la cantante Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera. Todo ello a raíz de la comunión deFrancisco, el hijo de 8 años del DJ con la modelo Jessica Bueno, y que ha provocado que ambos tengan que salir a dar explicaciones porque allí no estuvieron ni la prima de Kiko ni su madre.

Precisamente Kiko se explicaba en directo en Telecinco, donde intervino tras ver como a su prima Anabel Pantoja se le saltaban en directo las lágrimas al lamentar que no pudiese asistir al evento familiar. El DJ se defendía: “Llevo ocho años aceptando una serie de cosas que he decidido aceptar por el bien de mi hijo” Y es que, como explicaba el músico, el motivo de la ausencia eran las restricciones por el coronavirus: “Me dijeron que no por el covid y eso y yo lo entendí. Lo acepté”.

Por su parte, la propia Jessica Bueno también se ha pronunciado: “Me parece lamentable que se use un motivo como este para inventar y hacer daño cuando se ha actuado desde el corazón”.









Lomana y las razones de Isabel Pantoja



No obstante, revistas especializadas como Diez Minutos señalan que la tonadillera en realidad sí que habría sido invitada, pero declinó asistir a la comunión de su propio nieto. “Pero vamos a ver, ¿es que no hay una cabeza buena en este país?”, clamaba la socialité Carmen Lomana en su sección de este sábado en Fin de Semana de COPE.

“Este mentecato se ha dedicado un año a poner verde a su madre, que la iba a denunciar. Ha dicho una cantidad de barbaridades, lo que pasa es que la memoria, como no nos interesa tanto, se nos olvida. Entonces, ¿para qué va a ir la madre ahí? ¿Para que le hagan fotos? ¿Para que haga el papelón? Es que no lo puedo entender”, argumentaba sobre los motivos de Isabel Pantoja para no acudir.













Cantora, ¿en alquiler?



Otra de las polémicas mencionadas este sábado en la sección de prensa del corazón de Fin de Semana ha sido el enfado de Kiko al ver que había un cartel de 'Se Alquila' en la puerta de la finca Cantora, la misma que lleva meses reclamando a su madre, Isabel Pantoja.

“Lo de Cantora me parece una buena decisión, porque sino este chico, el día que muera Isabel, Dios quiera que tarde mucho, no va a tener ni Cantora ni sin cantar, porque se lo va a cepillar todo”, explicaba la ex de Supervivientes junto a Cristina López Schlichting. “Por lo menos así la tiene alquilada, sigue manteniéndola, y ya veremos lo que pasa”, comenta.

De nuevo, y sobre el tema de la comunión del hijo de Kiko, Lomana sentencia: “Este fue a la televisión con un montón de papeles, de los que no hemos visto nada claro. Me parece bien que la invite, otra cosa que me parece bien es que no vaya, con semejante hijo”.