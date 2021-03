La colaboradora de Fin de Semana, Carmen Lomana, arrojaba luz este sábado a las sombras de la relación sentimental del candidato de Podemos en Madrid,Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ambos, dirigentes del partido morado, mantienen una relación y conviven en el chalet de Galapagar desde hace tres años, en los que han tenido juntos hasta tres hijos, creando una de las parejas románticas más reconocibles del mundo de la política actual.

No obstante, hace meses comenzaron a circular rumores acerca de una posible crisis entre ambos, todo ello después de que el colaborador de Mediaset, Antonio David Flores, adelantase que el por entonces vicepresidente del Gobierno podría estar buscando una nueva residencia. Ahora, la ex concursante de Supervivientes explica a Cristina López Schlichting las informaciones que le han llegado a ella acerca del momento en el que se encuentra esa supuesta crisis.

Carmen Lomana sobre la relación Iglesias-Montero

“Yo esta semana hablaba un poco de que los políticos se están convirtiendo en prensa del corazón, sobre todo la pareja de Irene Montero y Pablo Iglesias. Todo el mundo se pregunta si viven juntos, no, si se han separado... Lo están preguntando contínuamente, y como esos muchos más”, comentaba al comienzo de su sección de este sábado en 'La Hora Lomana' dedicado al mundo del corazón. “¿De lo de Pablo Iglesias sabes algo? ¿Se habría separado de Irene Montero?”, cuestionaba Cristina López Schlichting a la colaboradora de COPE.

“Parece ser que sí, que prácticamente no están viviendo juntos”, confirmaba la ex concursante de 'Supervivientes'. “A ella tampoco le interesa que salga el tema, porque esa señora está puesta ahí por su compañero de vida, que no es su marido, porque nunca se casaron”, aclara Lomana en los micrófonos de Fin de Semana. No obstante, la colaboradora manda una advertencia sobre el futuro político de Montero: “Pero a este un día se le cruzan los cables y probablemente la vida política de Irene puede cambiar mucho”.

-FOTODELDIA- MADRID, 17/03/2021.- El todavía vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, durante una nueva sesión de control al Gobierno, este miércoles, en el Congreso de los Diputados. EFE/MariscalMariscal

¿Qué haría Lomana si gana Iglesias en Madrid?

En ese momento Cristina arrojaba luz a que la información de Lomana podría haber tenido peso sobre la decisión de Iglesias de presentarse en Madrid: “Y a nosotros mismos que nos daría igual si tuviese una tercera pareja después de Tania Sánchez y Montero, pero nos podría influir que este cambio político podría estar relacionado con su cambio personal de planes, por lo que sí nos afecta”.

“A mí me afecta más cuando habla de los okupas”, replicaba Carmen Lomana. “Si se convirtiese en presidente de Madrid...”, le preguntaba Cristina a la colaboradora, muy crítica con el líder de Podemos: “Bueno, es que me haría el harakiri en la Plaza de Cibeles, no quiero no pensarlo”, comentaba entre risas.