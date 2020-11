Carmen Lomana revela el detalle de Begoña Villacís que hacía sospechar su romance con Rubén Amón

La colaboradora de COPE, Carmen Lomana, ha destacado este sábado el detalle en la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que podría haber dado una pista clave sobre su recién confirmado romance con el periodista Rubén Amón. Y es que la política de Ciudadanos ha sido vista recientemente paseando con el tertuliano de ‘Espejo Público’ por Madrid y, según las fotos que pudo tener un medio especializado, ambos se han besado a los ojos de todo, por lo que confirmarían así los rumores que venían circulando desde hace meses

Ha sido la revista Semana la que publicaba esta semana una fotografía de ambos en plena calle del centro de la capital, paseando tras una cena y que finalizaba con un corto beso en la boca. Un romance de lo más sonado, teniendo en cuenta que la concejal de Ciudadanos fue madre hace más de un año de su última hija Inés, a la quien tuvo con su ex marido, Antonio Suárez Valdés. Con él comparte otras dos retoñas: Paula y la pequeña Jimena.

Portada de la revista Semana con la foto exclusiva de Amón y Villacís que confirma el romance / Semana

Villacís y Amón, rumor desde junio

Ya desde el pasado mes de junio se rumoreaba el romance repentino entre Villacís y Rubén Amón, pero no ha sido hasta esta semana que se confirmase. No obstante, ambos fueron sorprendentemente tajantes en su momento a través de los medios de comunicación para zanjar cualquier sospecha que hubiese sobre su supuesta relación. El periodista comentaba a la revista Vanitatis: “Begoña es muy amiga mía. Me sorprenden mucho las noticias que se están publicando. No compartimos la vida como se está diciendo”

Por su parte, Begoña Villacís respondía a través de una entrevista con Susanna Griso en el programa ‘Espejo Público’ donde precisamente colabora Amón. “Al final a día de hoy soy una mujer más en España. Y cualquiera que lo haya vivido o que tenga amigas que han pasado por esa situación sabe que son momentos en los que hay que tirar para delante”, respondía la vicealcaldesa sobre lo que, en ese momento, Griso calificaba como “especulaciones”.

Lomana revela el detalle sobre Villacís

“Había tomate ahí”. Con esa contundencia respondía Carmen Lomana a Cristina López Schlichting y sus colaboradores de Fin de Semana COPE este sábado sobre las recientes fotos de la pareja en Madrid. Y es que, parece, la socialité ya sospechaba que lo que se comentaba no eran especulaciones y, de hecho, notó un detalle en la política de Ciudadanos que auguraba el romance.

“A mí me parece que la encontraba últimamente más guapa que nunca, no sabía por qué”, comentaba la colaboradora en ‘La Hora Lomana’. Eso sí, confiesa que esa luz que desprendía Villacís le hizo pensar en un primer momento que se “habría relajado”.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, durante su visita este lunes al campo de fútbol del Centro Deportivo Municipal Faustina Valladolid / EFE

“Me parece bien, todo lo que sea encontrar a alguien que hace que tu vida sea más feliz me parece bien. Me imagino el clásico tema que tienes un niño a ver si se arregla tu matrimonio y, al final, los hijos no arreglan nada cuando algo está roto”, lamentaba Lomana en los micrófonos de COPE.