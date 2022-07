Carmen Lomana desvela su secreto para llegar morena al verano: antes de ir a la playa

Es posible que ya te hayas ido a la playa o te queden pocos días para hacerlo. En plena ola de calor, muchos españoles eligen la costa para pasar sus vacaciones de verano y volver así más morenos, que demuestre que hemos pasado unos días bajo el sol.

La obsesión por no ser el más blanco de la piscina o la playa y conseguir un color envidiable ya es tendencia. No obstante, quienes tienen un tono de piel más claro o presentan mayores dificultades para coger color, es posible que se hayan preguntado qué alternativas pueden utilizar para poder adquirir ese tono deseado. Existen múltiples opciones artificiales, desde cremas solares a sesiones de rayos UVA, que junto a la luz solar, fomenta el moreno.





El secreto de Carmen Lomana para potenciar el moreno antes de ir a la playa

En cualquier caso, hay otras opciones que no muchos tienen en cuenta. Una de esas alternativas es utilizada por la 'socialité' Carmen Lomana. La colaboradora de 'Fin de Semana' ha contado este sábado cuál es su secreto para llegar morena a verano. De hecho, nada más entrar en directo, ha querido dejar claro que dentro de poco ser irá "a descansar un poco". A continuación, Lomana ha asegurado que ella tiene un color de piel muy claro. "Parezco una inglesa descolorida, pero ya me veréis", ha asegurado la colaboradora de COPE. "Se te ve mucho el color. Sí, ¿no?", preguntaba seguidamente Rosa Rosado.

"Yo en cuanto tomo el sol, sí", ha revelado finalmente Carmen Lomana. ¿El motivo? Toma unas pastillas que fomentan el moreno. "Tomo unas pastillas como un mes antes de ir a la playa que me potencian el color y hacen que no me queme, o prácticamente nada, y preparo la piel porque sino soy muy blanca y yo me quemo bastante", ha agregado Lomana.





Estas pastillas, que ha revelado tomar la 'socialité', se han convertido en el complemento favorito de muchas personas que desean potenciar su color antes de pasar unos días en la costa. Un producto de nutricosmética que prepara la piel para la exposición solar y favorecen un bronceado más intenso y duradero. Además, el lado bueno de este producto es que también hacen que la piel genere una acción protectora, que hace que la piel presente una apariencia más estética y saludable.

Además, estas pastillas tienen acciones antioxidantes frente a los rayos UVA, lo cual reduce el envejecimiento celular de la piel. Este complemento, tal y como toma Carmen Lomana, debe consumirse con una dieta equilibrada, ya que sirve como complemento, además de tomarse en el contexto de un estilo de vida saludable.