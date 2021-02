Carmen Lomana se despacha con Irene Montero tras la polémica con la niñera: “Les chifla la sinvergonzonería”

La colaboradora de Fin de Semana de COPE, Carmen Lomana, se ha despachado a gusto este sábado con la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras la polémica con Teresa Arévalo, niñera de los hijos de Iglesias y empleada para el Ministerio. En concreto, la ex diputada percibe 51.946 al ejercer como cargo de Igualdad en virtud de funcionario de tipo 30 y sin haber cursado estudios universitarios, tal y como apuntaba esta semana el diario el Confidencial.

Y es que, según se ha conocido estos días, Arévalo hacía las veces de niñera de los tres hijos de Iglesias e Irene Montero. Todo ello hasta el punto de que, en el despacho de la propia empleada del Ministerio, “habían hecho una guardería, uno de los despachos había sido vaciado y allí tenían los utensilios, los aperos, los juguetes…”, como aclara Cristina López Schlihcting en ‘La Hora Lomana’.

(I-D) La directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos Aramburu; y la ministra de Igualdad, Irene Montero (llevando a su hija en brazos), en la entrada de la Biblioteca Nacional a su llegada a la presentación de la proyección del documental 'La mujer que soñaba con números' en la Biblioteca Nacional coincidiendo con los actos que celebran el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero), en Madrid (España) a 13 de febrero de 2020.Ricardo Rubio / Europa Press

Lomana se despacha a gusto con Montero

A raíz de la pregunta de un oyente, la colaboradora de Fin de Semana reaccionaba alto y claro a la polémica con la niñera: “Pero qué me va a parecer, que esta gente que tanto decían que venían a salvarnos de la corrupción, es que les chifla”, critica Carmen Lomana en los micrófonos de COPE. “Pero no los hábitos burgueses, sino los de la sinvergonzonería”, comenta la ex concursante de ‘Supervivientes.

“El colmo es meter a alguien en ese ministerio extraño de Igualdad, Igualdad para ellos, para que luego les haga de nanny para los niños”, subraya Lomana. “Es el ministerio de Gila, del pitorreo. Están las amigas, celebrando cumpleaños, la otra, los niños… Lo pasan bárbaro”, comenta la socialité en referencia a los vídeos de felicitaciones durante el cumpleaños de Irene Montero.

“Pero claro, que lo paguen ellos. No tenemos por qué pagarles la persona que les caliente el coche para cuando salen sus excelencias los marqueses de Galapagar. Es que, además, han criticado a la casta, y ahora son los abanderados, pero cómo les gusta”, clama Carmen Lomana en Fin de Semana. “Es el gusto por los hábitos burgueses más absurdos y menos ejemplares, porque yo jamás he mandado a una empleada mía a calentarme el coche. Aunque le apetezca, pero es que me parece humillante, ¡anda y que se vaya a tomar viento!”

Iglesias y el Fachaleco

Otra de las imágenes curiosas que ha dejado la semana ha sido la imagen en la que puede verse a Iglesias con la famosa prenda conocida como ‘fachaleco’. “Es lo más de niño del barrio de Salamanca y de derechas”, comenta Carmen Lomana.

“Son unos chalecos súper cómodos y fenomenal, y se lo recomiendo a todo el mundo. Se lleva mucho en la caza, que te abriga y no te abulta, pero es la prenda number one del pijerío”, concluye.