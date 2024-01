Carmen Lomana no se corta y habla claro sobre la próxima boda de Martínez-Almeida: "Pues fíjate..."

Este sábado, la socialité Carmen Lomana ha hablado en 'Fin de Semana' sobre múltiples cuestiones. Entre ellas, destaca la evolución que ha sufrido la estética en cuanto a depilación de cejas se refiere. En su casa, dice Lomana que "ahora se llevan cejas bien depiladas, bien definidas y finas no suelen favorecer. Ahora bien. Te tienes que poner unas largas pestañas postizas que compensen y un ojo bien maquillado por encima del párpado".

Prosigue su discurso indicando que ella lleva las cejas rellenas porque, anteriormente, las tenía muy bonitas, pero la depilación le hizo llevar las cejas (valga la redundancia) muy finas.

Sin embargo, más allá de este tema, destaca lo que la colaboradora de 'Fin de Semana' ha dicho sobre la próxima boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Si quieres saber lo que ha dicho Carmen Lomana al respecto, no te lo pierdas en el audio que tienes disponible a continuación.

En concreto, Carmen Lomana ha asegurado que "le parece maravilloso. Ya tiene edad. Y la novia es muy joven".

Recuerda Paloma Rodríguez, compañera de 'Fin de Semana', que ella tiene 26 y él 48.





"Pues fíjate, ¿a qué va a esperar? Y está encantado. Pues ya está. A disfrutar de la vida y a tener niños", replica inmediatamente la socialité.

Cristina López Schlichting ha leído en antena lo que publicó Martínez-Almeida en Instagram haciendo referencia a su relación sentimental. "Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse. Es obvio que no me he precipitado. Hasta que apareció ella".

La colaboradora de 'Fin de Semana' también ha reflexionado sobre la apariencia física del alcalde, pues ha indicado que (a su parecer) es un señor juvenil y que "parece un crío. Es un chavalín".

Sabemos que va a ser una ceremonia religiosa y que se celebrará en una finca del municipio madrileño de Colmenar Viejo. Ha sido un visto y no visto. Ambas familias han conocido la noticia de este compromiso y poco más ha trascendido de este acto que ocupará todas las portadas de la prensa rosa.

Por último, la socialité dice que la familia de la novia "es maravillosa. Y ella es muy inteligente y muy culta".

El consejo que le dio Expósito a Martínez-Almeida ante su próximo enlace con Urquijo

Expósito, en un momento dado, también se pronunció en 'La Linterna' sobre este enlace (cabe recordar que no era oficial cuando lo comentó Expósito, pero ya circulaba el rumor). Pero, antes que nada, quiso hablar sobre su propia despedida de soltero, que la hizo "con colegas y hermanos de la novia y el novio. Acabamos en un sitio que se llama Pedrezuela y que para nosotros era Venezuela, ahí lo dejo", Jon bromeaba y le comentaba que "no se fían de ti".