El Cardenal Osoro, en COPE: “La pandemia ha puesto la mente y el corazón donde debemos tenerlo siempre”

El Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, presidió esta semana la misa de la Almudena por las víctimas del COVID-19, algo que ha asegurado a Cristina López Schlichting este sábado que fue “impresionante”. “Impresionante porque hay mucha gente con mucho dolor en el corazón”.

“No han podido despedir a sus padres, maridos, esposas. Y se han tenido que enterar después”, relataba el cardenal, en referencia a las personas que, por circunstancias del confinamiento y las medidas de seguridad, no podían estar junto a sus seres queridos en el momento de despedirse. “Las circunstancias en las que sucede hacen que haya que recomponerse en la persona, y eso hemos intentado. Afrontamos ese dolor desde una perspectiva, pero a todos nos ha venido a bien poner en manos de Dios aquellos que han sufrido la pérdida y la muerte”.

La ausencia de Sánchez en la Almudena

Sobre la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la misa de la Almudena de este lunes, el Cardenal Osoro no ha querido entrar en polémica y ha subrayado la participación de “una parte del Gobierno”. “Que participara el Gobierno y el Rey ha sido impresionante. Había otra representación del Gobierno. Las lecturas pueden ser diversas”.

Sobre las llamadas de ayuda de las víctimas del COVID, Osoro explicaba: “Estos meses ha sido algo impresionante. No te puedes imaginar la cantidad de llamadas, me ha llamado muchísima gente, con un inmenso dolor. Gente que me dice que no cree en nada pero que le dijera algo. Al final, en el ser humano hay un sentido de supervivencia, y algunos desean que esa supervivencia perdure. Yo me he dedicado a escuchar, en muchas ocasiones soluciones. Poner los ladrillos de nuestra existencia en el lugar que tienen que estar”.

Osoro: “La pandemia ha puesto la mente y el corazón donde tienen que estar”

“La pandemia ha vuelto a ponernos la mente y el corazón donde tenemos que tenerlo siempre”, explicaba Osoro en COPE. Sobre la participación y el fallecimiento de sacerdotes durante la pandemia, el arzobispo de Madrid tenía palabras de reivindicación:

“En el ámbito de Madrid hay 30 sacerdotes que han fallecido durante la pandemia. Los sacerdotes han hecho tal obra de entrega, de servicio, de no vivir para ellos mismos, de salir a todos los lugares poniendo todo lo que son y todo lo que tienen. Es impresionante. La capacidad de las Cáritas parroquiales, donde se aproxima la vida y el corazón a personas con rostro. Hay que aplaudir a muchos, pero también a estos párricos, religiosas y religiosos”.