Cambios en el tiempo: un meteorólogo alerta del día en el que una nueva DANA llega a España

Estamos en el final de la primera quincena del mes de junio, que ha dejado en España todo un mapa meteorológico en nuestro país. Mientras en algunas zonas se han registrado altas temperaturas, en otras ha habido episodios de precipitaciones que han causado graves estragos, como ha ocurrido en la Región de Murcia. Si bien hace unos días pensábamos que íbamos a encarar el mes de junio con temperaturas propias de verano, los últimos episodios de lluvias y tormentas dio un vuelco a todo esto.

Y es que ahora el tiempo vuelve a cambiar, tal y como ha desvelado este sábado en 'Fin de Semana' el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.





Tiempo tranquilo este fin de semana

Olcina ha dejado claro que tan solo hay "dos puntos de actividad" donde pueden formarse tormentas a lo largo de esta tarde, y hablamos de las montañas de la Cordillera Bética y también la Cordillera Ibérica, donde podrá "descargar un chaparrón".

En el resto del mapa español estaremos ante un "tiempo tranquilo", con temperaturas estables. Calurosas, eso sí, el sur y suroeste peninsular. "Estamos hablando de 30, 31, 32 grados en el valle del Guadalquivir, pero en general no está haciendo gran calor".

Eso es, a su juicio, la "nota significativa", del fin de semana. Este domingo debemos esperar "incluso más tranquilidad". Ha explicado que "los restos de esas tormentas, de esa pequeña inestabilidad que podía quedar en zonas de montaña del este peninsular, se despeja". No obstante, hacia última hora de la tarde volverá a entrar "otra zona de inestabilidad, otra DANA". No obstante, ha asegurado que no es "importante ni significativa". Sin embargo, sí condicionará el tiempo la semana que viene.





¿Cambios en el tiempo en España?

Y es que el buen tiempo no durará mucho tiempo. "A partir del miércoles, esa bolsa de aire frío que va a estar por la zona de Galicia unos días, desde el domingo hasta el lunes o martes, terminará entrando en el resto de la Península Ibérica y en esta época del año ya lo hemos vivido".

¿Esto qué significa? "Chaparrones y descenso de las temperaturas", ha explicado. Por lo tanto, ha asegurado Olcina, "entre el miércoles y jueves hablamos de un descenso de temperaturas cinco o seis grados respecto a lo que vamos a registrar, por ejemplo, este fin de semana o los primeros días de la próxima semana".

Ha dicho, además, que no estamos ante un "junio excesivamente caluroso" y "no se parece a los de los años pasados, que anunciaban veranos muy calurosos", ha concluido.