Buika: 'soy de esas cantantes que molan mucho'

Seguro que estás viendo esos conciertos que vuelven poco a poco a celebrarse bajo estrictas medidas de seguridad y te gustaría asistir a uno de ellos, pero estás esperando a que se anuncie el de tu artista o grupo favorito. No te preocupes porque si te apasiona el jazz, acaba de llegar.

Esta dulce, dulcísima voz, es de María Concepción Balboa Buika, conocida como Concha Buika, o Buika directamente. Una artista capaz de hacer algo muy poco común: exponer la verdadera identidad al hablar y llegar a cualquier corazón, ardiente o no.

La llaman ‘La voz de la libertad’ y llegó arropada, ahí es nada, por los acordes de Carlos Santana en el último álbum de ambos llamado África Speaks, de hecho la canción “Yo me lo merezco” fue nominada al GRAMMY Latino 2020 en la categoría “mejor canción de rock”.

Buika ofrecerá el próximo sábado 24 de julio un concierto en Jazz Palacio Real en la Plaza de la Armería del Palacio Real, con temas nuevos y recordará alguno de sus grandes éxitos.

Durante su entrevista con Cristina, se ha mostrado optimista frente al futuro que nos espera después de la pandemia: “A veces, para llegar a lo más bello, para elevarnos, tenemos que perder cosas, pasar por situaciones muy complicadas y no podemos evitar que duelan. Esta situación ha sido la más dolorosa que se pueda imaginar la humanidad, estamos librando una guerra universal que afecta a todo el mundo pero, viene algo mejor seguro, estoy convencida”.

Además, la cantante mallorquina le ha dedicado unas palabras a su hijo: “Me lleva rescatando desde que nació. Gracias a él no he tenido recaídas ni épocas malas, solo días tontos”.

Y sobre su cameo en la película 'La piel que habito', de Almodóvar, recordó el primer día de rodaje: “mi ambiente es muy solitario y cuando llegué allí estaba muy nerviosa porque había mucha gente. Me puse a temblar, de verdad. De repente Antonio Banderas me cogió de la cintura y empezó a bailar conmigo para que me calmase, fue un momento precioso” y añadió que“ trabajar con Almodóvar es fantástico, me encantó”.

Buika ha resaltado que está impaciente por subirse a los escenarios el próximo 24 de julio.