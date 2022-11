Tecnología y mucha ropa con 160 euros de gasto: estos son los productos que arrasaremos en el 'Black Friday'

El próximo 25 de noviembre, es la fecha en la que nos volvemos locos y lo queremos todo. El último viernes de noviembre está marcado en rojo en el calendario de muchos de nosotros, esperando ver esos chollos y clicar para comprarnos algo. Pero, si lo piensas, es algo que hace unos años, menos de diez, no pasaba en nuestro país, y, ahora, no solo tenemos el Black Friday, sino que, después, llega el Cibermonday, y no dejaremos de comprar.

Pero, ¿en qué momento tomamos por nuestras estas tradiciones que llegan desde el otro lado del charco? Pues, según nos explicaba el profesor Luis Enrique Alonso, profesor de sociología del consumo de la Universidad Autónoma de Madrid, "hacemos lo que hace todo el mundo porque nos influye en la sociedad".

Ya son, totalmente, tradiciones nuestras, de tal manera que hasta tenemos un calendario de consumo, fechas en las que solo importa una cosa: comprar, sea lo que sea. "Es casi de obligado cumplimiento para seguir la normalidad social, es una obligación muy laxa y muy relativa, pero genera esa representación colectiva y lo normal es que consumamos" señalaba.

¿Qué nos depara este 'Black Friday'?

Es cierto que este Black Friday no llega en el mejor momento económico, que la inflación está por las nubes, que miramos todo con lupa para ahorrar, y que 1 de cada 4 dice que limitará su consumo...pues aun así, el comercio online va a seguir en auge.

Al menos, así nos lo explicaba el profesor de marketing de la OBS Business School, Eduardo Irastorza: "el comercio online sigue creciendo y lo seguirá haciendo...Tiene la ventaja de la inmediatez de la oferta que se traslada a tiempo real, es ágil y dinámico y tiene muchos comparadores de precios".

Eso sí, en España, un 54% de las personas, no compartirán esta tradición y no querrán comprar nada. Y, del restante, solo 1 de cada 4 limitará su consumo.

El gasto medio de los españoles estará en 160 euros, y, como nos recordaba el profesor, hay que tener mucho cuidado para evitar "daños" en nuestros bolsillos, ya que lo que tenemos son comportamientos impulsivos que nos llevarán a comprar aunque no lo necesitemos.

Lo que más nos llevaremos será ropa y calzado, pero también videojuegos, móviles, y todo "vinculado al mundo audiovisual y a la conexión", como nos explica el profesor.

Para elegir bien qué ofertas son las nuestras, lo que hay que ver es en qué consiste y qué incluye y "ver quién garantiza el producto que se está vendiendo" señalaba.

Cómo comprar con total seguridad

Como nos explicaba aquí en Fin de Semana nuestra experta en ciberseguridad, Stella Luna de María, lo importante es comprar, cada vez que lo hagamos online, con un dispositivo seguro, "que tenga antivirus y, sobre todo, no usar redes públicas" explicaba.

"Tenemos que ver que el dominio empieza por https, y buscar sobre todo qué comercio es el que nos vende el producto y, ante la duda, no compres" señalaba nuestra experta.