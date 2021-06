Ayuso: “Espero que ni empresarios ni nadie utilice su posición para blanquear los indultos”

Isabel Díaz Ayuso es oficialmente desde este sábado investida por segunda vez en dos años como presidenta de la Comunidad de Madrid y, desde los micrófonos de Fin de Semana de COPE, ha dejado un recado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por sus palabras sobre los indultos a los presos del procés. Concretamente, el presidente de la patronal hacía saltar la polémica esta semana cuando aseguraba: “Bienvenidos son los indultos si contribuyen a la normalidad”.

Unas palabras que, posteriormente, ha matizado, y precisamente Ayuso no ha querido referirse directamente a Garamendi porque “no escuchó” las declaraciones. No obstante, sí que ha dejado un recado: “Espero que ni empresarios ni según qué sectores sociales ni nadie utilice su posición para blanquear algo gravísimo: coquetear y blanquear la delincuencia y las aspiraciones ilegales de políticos que han fragmentado Cataluña”. Añadía además la presidenta regional: “Espero que nadie representando instituciones se deje llevar por esa corriente. Hay un pensamiento único que nos intenta llevar a todos por el mismo carril, llamándonos fachas”.









Ayuso y el anuncio de Sánchez de las mascarillas



También se ha referido en COPE la presidenta madrileña al anuncio de Pedro Sánchez de que el Consejo de Ministros se reunirá el próximo 26 de junio para poner fin al uso de la mascarilla en el exterior. Para Ayuso, “el anuncio se ha hecho por motivos demoscópicos y titulares”. “Para las cosas buenas él está al frente, y para las malas noticias no hay presidente”, añade la líder de la Comunidad de Madrid.

Eso sí, ha querido matizar que el gobierno autonómico ya pidió esta medida ya que, opina Ayuso, ya no tiene cabida la obligatoriedad de mascarilla en el exterior, “salvo en transporte público o en comercios cerrados”.

MADRID, 18/06/2021.- La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio (i) felicita a Isabel Díaz Ayuso (d) tras ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid con los votos a favor del PP y Vox y en contra de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, al finalizar la segunda jornada del debate de la sesión de investidura de la XII Legislatura, en la Asamblea. EFE/ Juan Carlos HidalgoJuan Carlos Hidalgo





El apoyo de Vox



También ha tenido palabras Ayuso para Vox, que este viernes dio sus votos para la segunda investidura de la candidata del PP: “Lo que necesito de Vox es, más que votos, que no obstruyan. Eso no quita que nos entendamos. Ayer fui elegida presidenta gracias a todos sus escaños, que se podías haber abstenido, y me llena de agradecimiento hacia ellos”.

“Tenemos que buscar espacios comunes. Ahora tenemos que afrontar una posible reforma de la televisión pública, y aquellas medidas que consideramos que compartimos. No me parece oportuno que me voten y luego olvidarme de que estoy ahí gracias a ellos”, concluye.