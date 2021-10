El aumento en el precio de los carburantes afecta a productos básicos: “Ya hemos superado la barrera del 1,50”

Sobre el precio de la electricidad, Izverniceanu comenta que “llevamos muchísimos años diciendo que está falsa liberalización nos iba a pasar factura, pero en concreto con este asunto que está disparada desde principios del año 2021, porque obviamente el año pasado fue súper extraño. Estamos muy preocupados porque ya advertimos, en julio ya decíamos que este sobrecoste de electricidad, carburantes, IPC iba a costar a una familia media 550€ de más, pero hemos vuelto a hacer estos cálculos, ahora hace una semana y ya vamos por 850€”.

La Directora de Comunicación de la OCU ha destacado que “los carburantes también están totalmente desbocados. Muchas personas siguen necesitando su automóvil privado, hablamos mucho de la movilidad sostenible, sabes que uno de los pilares de la Agenda europea del consumidor es la transición a lo verde, la descarbonización, y estamos totalmente de acuerdo”.

“Está claro que no se puede seguir como estaba, pero claro, eso cuéntaselo al consumidor de a pie, a la familia que no vive en el centro de una ciudad y que trabaja a unos kilómetros, tiene que repostar a diario su coche, y ya hemos superado la barrera en el gasoil del 1,50. Entonces eso está impactando no solo en la economía familiar cuando tienes que repostar, sino en todos los precios de los alimentos, precios de productos, precios de las empresas, porque la pequeña y mediana empresa lo está pasando realmente mal y nos consta que hasta ahora incluso grandes empresas, grandes distribuidores de supermercados, estaban conteniendo precios, pero ellos nos venían advirtiendo en conversaciones de semanas pasadas que no iban a poder contener más, ni hacer de barrera de contención, porque no les salían las cuentas, y ya ha empezado ese precio de carburante a repercutir en productos muy básicos, con lo cual es doble impacto: directo, cuando repostamos, y también aquellos hogares que tengan gasoil como modo de calefacción, y luego el precio de productos básicos”, ha explicado Izverniceanu en ‘Fin de Semana’.

Izverniceanu ha comentado en los micrófonos de COPE que en la encuesta de precios anuales que hicieron con una monitorización rápida desde julio a septiembre, vieron los precios disparados en huevos y pollo, productos que necesitan electricidad. Asimismo, la Directora de Comunicación de la OCU explica que el aceite también había subido, pero no tenía relación con la electricidad, sino con la calidad de la cosecha.

“Ya en las últimas semanas es que ha subido todo, cualquier familia, cualquier persona que vaya al supermercado a ver que han subido los tomates, han subido la carne de ternera, ha subido las latas… Hay una amenaza de desabastecimiento. Nosotros mismos los consumidores estamos sumando a que se produzca el desabastecimiento”, advierte Izverniceanu.

La Directora de Comunicación la OCU sugiere que “si no hay un producto de alimentación, o por ejemplo para Navidad, probemos otro producto, no pasa nada, compremos productos alternativos hagamos previsión porque sí es verdad que las últimas semanas de diciembre ya sabes que es tradicional que incrementen precios de productos típicos, cordero, besugo... pues compremos otras alternativas, porque nos lanzamos todos ahora mismo a comprar todo, obviamente el desabastecimiento está asegurado, porque los camiones no llegan tan bien como antes, y los barcos no llegan con la fluidez que tenían, porque se ha disparado toda la producción, después de la pandemia hemos repuntado y no dan abasto tampoco los transportes entonces bueno, un poquito de tranquilidad si no hay una lata de sardinas compremos otra alternativa, que no se acaba el mundo, qué hay cosas más importantes”.

Entre las cosas que más le ha llamado la atención a Izverniceanu con respecto a la subida de precios se encuentra “la gasolina, por supuesto, el gasoil, electricidad, y luego, de alimentación es que no se escapa nada, han subido muchísimo por ejemplo los limones, en general productos básicos de la dieta mediterránea como es la verdura. Los pescados se están manteniendo en el precio, no hemos visto un precio disparado, y luego productos envasados todo lo que significa o que lleve envases, manufactura, y conservados también se ha disparado”.

Tras la pandemia se esperaba un impulso en el consumo, pero la realidad ha sido muy diferente, “ha ocurrido una cosa, que cada vez la brecha entre familia con mayor poder adquisitivo se está disparando, y las familias con más dificultades, con mayor precariedad económica, están consumiendo menos. Hubo ahorro, quien pudo ahorrar y el que no tuvo la desgracia de caer un ERTE o incluso ha pasado un ERE, y efectivamente nosotros, por ejemplo, pensábamos que el ocio, turismo, restauración, se iba a disparar, pero vemos que es una tipología de consumidor”, reconoce Izverniceanu.

“La máxima del gobierno creo que decía “no vamos a dejar a nadie atrás”, pues está dejando a gente atrás. Se están quedando familias, un consumidor vulnerable que no era tan vulnerable antes de la pandemia, y que ahora ha sufrido porque la precariedad económica le ha azotado, insisto, por paro, por ERTE y que no ha podido volver a tener el nivel adquisitivo previo a 2020. Esa brecha entre el consumidor que puede gastarse el dinero, consumir, viajar, ir a restaurantes, comprar un coche eléctrico, afina esa brecha mucho más grande, y no lo podemos permitir” reflexiona Ileana Izverniceanu.