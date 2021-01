Assumpta Serna: "Los cambios nos dan demasiado miedo, debemos ser valientes, es donde se aprende más"

Asumpta Serna fue descubierta por Carlos Saura, los primeros años son muy movidos, pero ha sido la actriz más internacional de nuestro país y en su palmarés cuenta con varios premios, además de la cantidad ingente de películas y series que ha hecho. “Yo no fui a América a triunfar, para mí fue a través de un programa de Robert Redford, a través de una escuela con un ciclo de cine español. Yo tenía la suerte de ser protagonista en cinco películas y eso me ayudo a destacar en la universidad. Me salieron muchas oportunidades de trabajo” cuenta la actriz. “Esta transición, hasta que vuelvo a España, estaba haciendo muchas cosas fuera, pero aquí no se sabía. Perdí fuerza en mi país durante ese tiempo”.

El padre de Asumpta se enfrentaba a ella y le decía que no se hiciese actriz: “Fue más por desconocimiento, el hecho de que no se vea como una profesión. Ese prejuicio hacia los actores y el hecho de que les cueste sacar una carrera adelante, además de la ignorancia del mundo del actor, hace que genere esa idea” ha dicho Asumpta.

También es complicado la relación familiar, “porque cuando estás lejos, necesitas más el cariño de los demás. Pero nunca es tarde, ahora puedo hacerlo.

“La vida es ir alcanzando nuestros objetivos, entender dónde estás y ponerlo bajo la luz con tu familia. No hay prejuicios solo con los padres, a veces si tú mismo te encarcelas con tus prejuicios, eso se contagia a tus padres. A mí me paso durante un año, a la vuelta a España, en el que me di cuenta de que necesitaba a mi familia. Nos encantan las etiquetas pero no pensamos sobre ellas y eso hace que nos equivoquemos mucho".

También dedica un comentario a su marido, “"Soy 12 años mayor que mi marido y es genial. Mucha gente no veía futuro en nuestra relación. Es el puntal que necesito en mi vida. Vi en Scott todo lo que veo cada día: inteligente, me hace reír, siempre quiere hacer bien a los demás, nos sabemos llevar, la vida, los valores..."